13 ноября 2025 в 18:01

В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны

В Петербурге продают пентхаус в доме сталинских времен за 1,1 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шестикомнатный пентхаус в сталинском доме продают в Санкт-Петербурге по цене в 1,1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, объект расположен на Мытнинской набережной и принадлежит бывшему заместителю генерального директора компании АЛРОСА Константину Машинскому.

В посте говорится, что площадь пентхауса превышает 600 квадратных метров. Он предлагает своим владельцам панорамные окна, шесть комнат, три балкона и четыре санузла. В дополнение к услугам будущих жильцов подземный паркинг, а также вид на такие архитектурные памятники, как Петропавловская крепость, Дворцовый мост, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и здание биржи.

Константин Машинский оказался в центре судебного разбирательства в 2022 году, когда в его отношении началось расследование по делу о превышении полномочий. Однако суд в конечном итоге закрыл дело, поскольку у бизнесмена не было предыдущих уголовных дел, и он уже успел возместить причиненный ущерб.

Ранее стало известно, что самую маленькую комнату в России площадью шесть квадратных метров продают за 3,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте объявлений. Квартира находится в Москве недалеко от станции метро «Павелецкая».

