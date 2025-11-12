Крутой вспомнил, как Леонов помог ему обрести крышу над головой Крутой сообщил, что Леонов помог ему получить первую комнату в Москве

Актер Евгений Леонов и певица Валентина Толкунова помогли продюсеру и музыканту Игорю Крутому стать обладателем первой недвижимости в Москве, передает teleprogramma.org. По его словам, народные артисты СССР лично пошли к председателю районного исполнительного комитета.

Евгений Павлович Леонов с Валентиной Толкуновой пошли к председателю райисполкома Ленинградского района и выбили мне коммунальную комнату. Вот в этой комнате в трехкомнатной квартире была первая моя крепость в Москве, моя первая квартира, — рассказал Крутой.

По воспоминаниям музыканта, жилплощадь находилась на Речном вокзале. Крутой добавил, что до сих пор с теплотой вспоминает это место.

