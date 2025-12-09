«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку» Крутой заявил, что предугадал успех Леонида Агутина и «Дискотеки Аварии»

Композитор Игорь Крутой на пресс-конференции, посвященной итогам отбора финалистов Российской национальной музыкальной премии «Виктория‑2026» рассказал NEWS.ru, что не всегда может определить, какие артисты станут успешными. Он подчеркнул, что иногда ему удается угадать, так было, например, с Леонидом Агутиным и группой «Дискотека Авария».

Сказать вам, что я 100% всегда угадывал, я не могу. Но какое-то свечение от артиста я вижу, — сказал Крутой.

По словам композитора, на успешность влияют качество музыки, стихов, клипов, а также режиссерская работа. Он добавил, что иногда в таких ситуациях необходимо везение.

Ранее Крутой рассказал, что неизвестно, когда певица Алла Пугачева вновь примет участие в Российской национальной музыкальной премии «Виктория‑2026». Он подчеркнул, что не хочет говорить на эту тему.

Композитор также подчеркнул, что не запрещал певице Кристине Орбакайте исполнять его песни. Он пояснил, что с уважением относится к исполнительнице, однако никогда не был ее основным композитором.