10 ноября 2025 в 09:01

Стала известна цена самой маленькой комнаты в России

Самую маленькую комнату в России выставили на продажу в Москве за 3,5 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самую маленькую в России комнату площадью шесть квадратных метров продают за 3,5 млн рублей. Согласно информации на популярном сайте для размещения объявлений, комната в пятикомнатной квартире продается в Москве недалеко от станции метро «Павелецкая».

Жилье находится на первом этаже восьмиэтажного кирпичного дома на Кожевнической улице. По словам собственника, комната готова к проживанию. В ней есть мебель, в том числе несколько шкафов и кресел. Отмечается, что до «Павелецкой» — всего три минуты ходьбы.

Продается комната в пятикомнатной квартире, три минуты ходьбы от м. «Павелецкая». Не доля, — говорится в объявлении.

На втором месте по самой маленькой площади расположилась комната в четырехкомнатной квартире в Нижнем Новгороде. Ее площадь составляет 7,3 «квадрата», продается она за 700 тыс. рублей. В комнате сделан косметический ремонт. На третьем месте — комната площадью восемь «квадратов» в деревне Шпаньково Ленинградской области. Объект в трехкомнатной квартире продается за 630 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что цены на длительную аренду жилья упали в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске и Туле. По данным аналитиков, осенью 2025 года стоимость аренды снизилась в среднем на 7–15%, а число предложений на рынке выросло почти на 40%.

