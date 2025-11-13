Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 19:11

Траволта показал сына-подростка, которого воспитывает в одиночку

Джон Траволта Джон Траволта Фото: ImagePressAgency/Global Look Press
Голливудский актер Джон Траволта поделился в Instagram (деятельность в РФ запрещена) редкими кадрами со своим 14-летним сыном Бенджамина. Он воспитывает мальчика в одиночку после смерти супруги от рака.

71-летний Траволта опубликовал видео, где он вместе с наследником гуляет по заснеженным норвежским горам. Пока подросток поднимался к смотровой площадке, Траволта успел сделать несколько кадров.

Для моего сына Бена не существует достаточно высоких гор. С любовью из Норвегии, — написал актер.

Траволта заключил брак с фотомоделью Келли Престон в 1991 году. В их семье появилось трое детей — Элла, Бенджамин и Джетт. Последний трагически ушел из жизни в 2009 году, когда ему было всего 16 лет. Престон не стало в 2020 году в возрасте 57 лет.

Ранее трехлетний внук Оззи Осборна Сидни Уилсон повторил скандальный трюк деда. На Хеллоуин его нарядили в костюм со скелетом и дали ему игрушечную мышь. В какой-то момент мальчик откусил ей голову. Видео с участием внука легендарного рокера стало вирусным и собрало почти 10 млн просмотров.
