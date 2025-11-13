Концерт Limp Bizkit в Европе отменили из-за позиции по Крыму

В Эстонии был отменен концерт популярной американской группы Limp Bizkit, который должен был бы состояться 31 мая 2026 года, передает Delfi.ee. Основной причиной стало то, что в 2015 году солист группы Фред Дерст вышел на сцену с плакатом, на котором было написано «Крым — это Россия».

Как сообщает источник, компания Baltic Live Agency объявила о том, что решение было принято властями страны. Организаторы отметили, что после начала специальной военной операции музыкант не делал публичных заявлений в поддержку России. Кроме того, они предположили, что Дерст мог изменить свою позицию.

Ранее сообщалось об отмене концерта Робби Уильямса в Стамбуле, который должен был состояться 7 октября, из-за вопросов безопасности. Организаторы объяснили это решение критикой в адрес певца со стороны общественных организаций и пользователей соцсетей, обвиняющих его в произраильской позиции, выступлениях в Тель-Авиве и «сионизме».

До этого дирекция культурного фонда «Арена ди Верона» отменила участие российского баса Ильдара Абдразакова в опере «Дон Жуан» в январе 2026 года в Филармоническом театре.