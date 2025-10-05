Турецкие власти отменили концерт мировой звезды

Концерт британской звезды Робби Уильямса в Стамбуле, запланированный на 7 октября, не состоится, сообщает телеканал Tele1 со ссылкой на организаторов. Мероприятие отменено по причинам безопасности.

Решение связано с кампанией против певца, развернутой рядом общественных организаций и пользователями соцсетей. Поводом для критики стали произраильская позиция Уильямса, его выступление в Тель-Авиве, а также обвинения в «сионизме». Tele1 также отмечает, что мать супруги артиста, американской актрисы турецкого происхождения Айды Филд, является еврейкой.

Ранее Уильямс сообщил о диагностированном у него синдроме Туретта. Артист признался, что борется с навязчивыми мыслями и проявлениями неврологического расстройства, сопровождающегося непроизвольными двигательными и звуковыми тиками.

Между тем власти Киева отменили концерт рэп-группы, исполняющей песни на русском языке. Глава военной администрации столицы Тимур Ткаченко напомнил, что власти наложили мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в городе еще в 2023 году. Ткаченко также обратился в правоохранительные органы.