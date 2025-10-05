Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 10:54

Турецкие власти отменили концерт мировой звезды

В Турции отменили концерт Робби Уильямса

Робби Уильямс Робби Уильямс Фото: Denis Ulliana/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Концерт британской звезды Робби Уильямса в Стамбуле, запланированный на 7 октября, не состоится, сообщает телеканал Tele1 со ссылкой на организаторов. Мероприятие отменено по причинам безопасности.

Решение связано с кампанией против певца, развернутой рядом общественных организаций и пользователями соцсетей. Поводом для критики стали произраильская позиция Уильямса, его выступление в Тель-Авиве, а также обвинения в «сионизме». Tele1 также отмечает, что мать супруги артиста, американской актрисы турецкого происхождения Айды Филд, является еврейкой.

Ранее Уильямс сообщил о диагностированном у него синдроме Туретта. Артист признался, что борется с навязчивыми мыслями и проявлениями неврологического расстройства, сопровождающегося непроизвольными двигательными и звуковыми тиками.

Между тем власти Киева отменили концерт рэп-группы, исполняющей песни на русском языке. Глава военной администрации столицы Тимур Ткаченко напомнил, что власти наложили мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в городе еще в 2023 году. Ткаченко также обратился в правоохранительные органы.

Робби Уильямс
Турция
концерты
отмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят, чтобы газировка «платила» за дорогие препараты диабетиков
«Вероятно, что накрыто»: военэксперт об уничтоженных объектах ВСУ во Львове
Наступление ВС РФ на Харьков 5 октября: «Герани» сожгли HIMARS, Купянск
Поступили свежие данные по обстановке у президентского дворца в Тбилиси
Более 150 человек эвакуировали из шахты из-за ее обрушения
В Таджикистане раскрыли детали телефонного разговора Путина и Рахмона
В Минздраве уточнили состояние пострадавших в массовом ДТП под Самарой
В деле осужденного за убийства миллиардера могут появиться новые фигуранты
Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда
Газовое хранилище загорелось после взрывов во Львовской области
Путин озвучил последствия отправки ракет Tomahawk Украине
«Их дело»: Путин высказался о реакции Запада на валдайское выступление
Ким Чен Ын сделал серьезное предупреждение США
Не менее 17 человек погибли из-за проливных дождей в Индии
Цоя обвинили в финансировании террористов
В США доказали VIP-мобилизацией на Украине абсурдность Tomahawk для ВСУ
Пожарные не дали крупному складу в Москве сгореть дотла
Стало известно о мощном ударе по Ж/Д-инфраструктуре на Украине
Зеленский неожиданно взмолился о перемирии, но с одним нюансом
Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.