Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 14:48

«Концерта не будет»: в Киеве отменили шоу выступающей на русском группы

Власти Киева отменили концерт выступающей на русском языке рэп-группы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Киева отменили концерт рэп-группы, исполняющей песни на русском языке, написал в Telegram-канале глава военной администрации столицы Тимур Ткаченко. Он напомнил, что власти наложили мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в городе еще в 2023 году. Ткаченко также обратился в правоохранительные органы.

Для тех, кто забыл, напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Поэтому превентивно обращаюсь в правоохранительные органы. Концерта не будет, — говорится в сообщении.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская попросила западные сервисы не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке. Таким образом она решила «защитить будущее украинцев». Омбудсмен подчеркнула, что, несмотря на попытки ограничить потребление контента на русском языке, на Украине якобы заботятся о защите языков всех национальных меньшинств.

Украина
Киев
концерты
музыканты
группы
запреты
русофобия
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень рада»: победительница Игр стран СНГ о бое с соотечественницей
Последний тост НАТОвца: ВС РФ ударили по ресторану «Тбилисо», кого накрыли
Знаменитый шотландский пирог с мясом: идеален для обеда или ужина
АвтоВАЗ объяснил, почему не осматривает попавшую в ДТП из-за руля «Весту»
Российские таможенники пресекли ввоз контрабандных Cartier и Dior
Меркель возмутилась из-за речи Макрона на Дне германского единства
Четыре человека погибли в жесткой аварии во Владимирской области
«Самобытная и суверенная»: Путин назвал истинную силу России
Появились подробности о «поясе крепостей» Украины для сдерживания России
В Госдуме ответили, почему министр из Литвы проигнорировал вопрос о Крыме
Какие советские и дореволюционные открытки стоят дорого: гид коллекционера
Российский клуб подписал 75-летнего футболиста
Политолог указал на главные различия между выступлениями Путина и Трампа
Путин воздал должное героям, защищавшим Родину ценой жизни
«Уральские авиалинии» анонсировали запуск нового направления
Путин рассказал, где смогут проявить себя Герои России
В Германии поделились впечатлениями от выступления Путина на «Валдае»
В Калуге отопление пропало после визита главы города
Лоза признался, сколько на самом деле зарабатывает с каждого выступления
Путин рассказал, где закладываются основы характера Героев России
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.