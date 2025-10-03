«Концерта не будет»: в Киеве отменили шоу выступающей на русском группы Власти Киева отменили концерт выступающей на русском языке рэп-группы

Власти Киева отменили концерт рэп-группы, исполняющей песни на русском языке, написал в Telegram-канале глава военной администрации столицы Тимур Ткаченко. Он напомнил, что власти наложили мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в городе еще в 2023 году. Ткаченко также обратился в правоохранительные органы.

Для тех, кто забыл, напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Поэтому превентивно обращаюсь в правоохранительные органы. Концерта не будет, — говорится в сообщении.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская попросила западные сервисы не рекомендовать гражданам страны контент на русском языке. Таким образом она решила «защитить будущее украинцев». Омбудсмен подчеркнула, что, несмотря на попытки ограничить потребление контента на русском языке, на Украине якобы заботятся о защите языков всех национальных меньшинств.