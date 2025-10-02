У знаменитого британского певца обнаружили синдром Туретта

Британский певец Робби Уильямс сообщил о диагностированном у него синдроме Туретта, передает Daily Mail. Артист признался, что борется с навязчивыми мыслями и проявлениями неврологического расстройства, сопровождающегося непроизвольными двигательными и звуковыми тиками.

У меня сложные отношения с концертными турами и живыми выступлениями. Они повергают меня в ужас. Я выгляжу таким напыщенным и самодовольным, но на самом деле все время чувствую себя ровно наоборот, — прокомментировал Уильямс.

В 2023 году артист также рассказал, что у него диагностированы следующие состояния: ненависть к себе второго типа, диспраксия, дислексия, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), нейроотличность, дисморфофобия и повышенная тревожность.

Ранее певица Анна Семенович рассказала о проблемах с похудением из-за инсулинорезистентности. После постановки диагноза врач назначил ей медикаментозное лечение. В результате артистка похудела на семь килограммов и привела анализы в норму.