Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 12:54

У знаменитого британского певца обнаружили синдром Туретта

У певца Робби Уильямса диагностировали синдром Туретта

Робби Уильямс Робби Уильямс Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский певец Робби Уильямс сообщил о диагностированном у него синдроме Туретта, передает Daily Mail. Артист признался, что борется с навязчивыми мыслями и проявлениями неврологического расстройства, сопровождающегося непроизвольными двигательными и звуковыми тиками.

У меня сложные отношения с концертными турами и живыми выступлениями. Они повергают меня в ужас. Я выгляжу таким напыщенным и самодовольным, но на самом деле все время чувствую себя ровно наоборот, — прокомментировал Уильямс.

В 2023 году артист также рассказал, что у него диагностированы следующие состояния: ненависть к себе второго типа, диспраксия, дислексия, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), нейроотличность, дисморфофобия и повышенная тревожность.

Ранее певица Анна Семенович рассказала о проблемах с похудением из-за инсулинорезистентности. После постановки диагноза врач назначил ей медикаментозное лечение. В результате артистка похудела на семь килограммов и привела анализы в норму.

Робби Уильямс
певцы
звезды
синдромы
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.