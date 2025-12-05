Адвокат объяснил, когда коллекторы имеют право взыскивать долги

Коллекторы имеют право взыскать долги только после решения суда, рассказал Pravda.Ru адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев. Он посоветовал всегда требовать официальные документы.

Надо выяснять, какой суд это вынес, когда такое решение было и так далее. Коллекторы действуют только по исполнительному листу, поэтому необходимо уточнить эти данные. Если человек действительно не брал кредит, то разобраться несложно — взыскание прекратят. Главное — не игнорировать ситуацию и требовать официальных документов, — рассказал Князев.

Адвокат также призвал выяснить, на какую финансовую организацию ссылаются коллекторы, и обратиться туда напрямую в случае, если задолженностей быть не могло. По его словам, если человек не брал кредит, это всегда можно подтвердить с помощью документов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что при попытке коллекторов взыскать с граждан долги за коммунальные услуги можно обратиться в прокуратуру. Он отметил, что долги за ЖКУ могут взыскиваться только в судебном порядке самими коммунальными организациями, без привлечения коллекторских агентств.