Военэксперт назвал условие для прочного мира после завершения СВО

Для обеспечения прочного мира после завершения СВО российским войскам необходимо будет полностью освободить не только четыре вошедших в ее состав региона, но и Николаевскую и Одесскую области, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. В противном случае, полагает он, боевые действия продолжатся из-за провокаций Киева и Запада против Приднестровья.

Как минимум необходимо полностью освободить Луганскую и Донецкую народные республики, Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также в обязательном порядке — Николаевскую и Одесскую. Если последние останутся под контролем Украины, то Киев и его западные кураторы обязательно устроят нам провокацию с Приднестровьем, где большинство жителей — российские граждане. ВС РФ вновь придется вести боевые действия ради их спасения, — предположил Сивков.

Эксперт уточнил, что Украина представляет интерес для Запада, так как у нее есть выход к Черному морю. Без него зарубежные партнеры откажутся от поддержки Киева, что может стать залогом мира в регионе, резюмировал аналитик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что благодаря освобождению Даниловки в Днепропетровской области российские войска смогли продвинуться на три километра. В ведомстве уточнили, что ведется зачистка западного берега реки Янчур.