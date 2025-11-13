СК Армении запросил продлить арест бизнесмена Карапетяна

Антикоррупционный суд Армении получил ходатайство от Следственного комитета о продлении срока ареста российского бизнесмена Самвела Карапетяна, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря СК Киму Авдалян. Ходатайство адвокатов Карапетяна не было удовлетворено. Бизнесмен остается под арестом до 18 ноября.

Представили в суд ходатайство о продлении меры пресечения в отношении указанного лица, — прокомментировала Авдалян.

Бизнесмен находится под стражей с 18 июня. Его адвокаты утверждают, что уголовное дело связано с политической деятельностью предпринимателя и поддержкой Армянской апостольской церкви.

Ранее Арам Вардеванян, соратник предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщил, что бизнесмен готов возглавить политическую партию на основе движения «По-нашему». Заявление было сделано во время акции у Службы национальной безопасности Армении.

До этого Карапетян предложил план обновления Еревана, подчеркнув недостатки города: проблемы с архитектурой, недостаток зеленых зон и слаборазвитую туристическую инфраструктуру. Он заявил, что хочет превратить столицу Армении в современный мегаполис.