Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 20:26

СК Армении запросил продлить арест бизнесмена Карапетяна

Самвел Карапетян Самвел Карапетян Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Антикоррупционный суд Армении получил ходатайство от Следственного комитета о продлении срока ареста российского бизнесмена Самвела Карапетяна, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря СК Киму Авдалян. Ходатайство адвокатов Карапетяна не было удовлетворено. Бизнесмен остается под арестом до 18 ноября.

Представили в суд ходатайство о продлении меры пресечения в отношении указанного лица, — прокомментировала Авдалян.

Бизнесмен находится под стражей с 18 июня. Его адвокаты утверждают, что уголовное дело связано с политической деятельностью предпринимателя и поддержкой Армянской апостольской церкви.

Ранее Арам Вардеванян, соратник предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщил, что бизнесмен готов возглавить политическую партию на основе движения «По-нашему». Заявление было сделано во время акции у Службы национальной безопасности Армении.

До этого Карапетян предложил план обновления Еревана, подчеркнув недостатки города: проблемы с архитектурой, недостаток зеленых зон и слаборазвитую туристическую инфраструктуру. Он заявил, что хочет превратить столицу Армении в современный мегаполис.

Армения
бизнесмены
аресты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Геленджика приостановил работу
Биатлонистку застали за порчей чужой винтовки
Мадуро на самолете покинул Венесуэлу
В Раде заявили, что Зеленский помог своему «кошельку» выехать с Украины
Над производящим порох для Украины заводом во Франции вновь пролетел дрон
Власти Карелии вышли на связь после крушения самолета
Погибших при крушении в Грузии военных доставили в Анкару
Под Белгородом мужчина пострадал в результате атаки БПЛА
Экс-жене Бивола грозят проблемы в России из-за скандала с казахами
Военэксперт раскрыл перспективы продвижения ВС РФ в Запорожье
В Канаде впервые в мире зафиксировали случай «синдрома токсичной тыквы»
Власти Киева утвердили план эвакуации населения города
Генетик РАН посмеялся над исследованием ДНК Гитлера
Съедобный антидепрессант: готовим ризотто из тыквы
В Раде собирают подписи за отставку правительства
СК Армении запросил продлить арест бизнесмена Карапетяна
Появились подробности падения истребителя Су-30 в Карелии
В МВФ рассказали, чего не хватает Украине на фоне коррупционного скандала
Утечка аммиака из грузовика спровоцировала массовую эвакуацию
В Минобороны подтвердили крушение истребителя Су-30 в Карелии
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.