Трехлетний внук Оззи Осборна «продегустировал» летучую мышь

Трехлетний внук английского рок-певца Оззи Осборна Сидни Уилсон повторил скандальный номер деда и откусил голову игрушечной летучей мыши. Ролик разместила в TikTok дочь британского музыканта Келли Осборн.

В честь празднования Хеллоуина ребенка переодели в костюм с изображением человеческого скелета и дали ему игрушечную летучую мышь. В какой-то момент малыш откусил часть тела игрушки. Ролик стал вирусным и набрал почти 10 млн просмотров.

Учился у лучших, папа! — написала дочь музыканта.

В 1982 году во время концерта в штате Айова кто-то из поклонников бросил на сцену настоящую летучую мышь. Осборн подумал, что это игрушка, схватил ее в и откусил голову.

Ранее стриминговый сервис Paramount+ анонсировал документальный фильм о последних шести годах жизни рокера. Премьера картины «Оззи Осборн: отныне выхода нет» состоялась 7 октября. В фильме показано, как Осборн преодолевал проблемы со здоровьем на пути к прощальному концерту в родном Бирмингеме. Рокер даже успел принять участие в создании проекта.