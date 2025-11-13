В Раде собирают подписи за отставку правительства В Раде начался сбор подписей за роспуск кабмина из-за коррупции

Фракция «Европейская солидарность» объявила в Telegram-канале о начале сбора подписей в Верховной раде для инициирования роспуска кабинета министров Украины. Поводом послужил громкий коррупционный скандал в энергетическом секторе.

Правительство должно работать на фронт, а не на коррупцию, и главное, что потеряно сейчас, — доверие украинцев и партнеров, — говорится в публикации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой провело операцию по вскрытию коррупционной схемы в энергетике. В рамках расследования детективы провели обыски у ряда высокопоставленных лиц, включая министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Последнего называют «кошельком» Зеленского.

На фоне этого появилась информация, что Миндич в санкционном указе президента Владимира Зеленского назван гражданином Израиля. В документе на сайте главы государства указаны лишь данные его израильского паспорта. Миндич выехал с Украины в направлении Польши за 4,5 часа до обысков в его квартире. Сейчас он находится в Израиле.