Личные вещи звезды «Гарри Поттера» продадут на аукционе

Коллекция личных вещей покойного актера Алана Рикмана выставлена на аукцион Propstore, пишет The Guardian. На торгах представят предметы из «Гарри Поттера» и «Крепкого орешка». Компания уже организовала продажу светового меча из «Звездных войн» за 2,7 млн фунтов стерлингов (287,5 млн рублей), а сейчас объявила о трехдневных торгах с редкими лотами из архива знаменитости.

В ходе презентации представят личные сценарии и другие сувениры, связанные с его ролями в знаменитых фильмах. Аукционисты рассказали, что актер, ушедший из жизни в 2016 году, традиционно хранил сценарии и сопутствующие материалы в отдельных пластиковых коробках для каждого проекта.

Наивысшей ценностью среди лотов оказалась коллекция из дебютной роли Рикмана в фильме 1988 года «Крепкий орешек», где актер сыграл Ганса Грубера. Оценочная стоимость этой коллекции составляет от 30 тыс. до 60 тыс. фунтов стерлингов (от 3 195 039 до 6 390 078 рублей). В нее вошли сценарий с рукописными заметками актера, альтернативные диалоговые варианты, список съемочной группы, пресс-пакеты и приглашение на гала-показ фильма в Лондоне. Также отдельным лотом выставляется казначейский билет на сумму $100 тыс. (8 млн рублей), который Рикман получил за участие в том же фильме.

