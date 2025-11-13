Россиянам назвали главное условие надежности фундамента дома

Надежность фундамента дома определяется типом грунта и уровнем подземных вод, заявил NEWS.ru основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, характеристики участка имеют первостепенное значение для проектирования и строительства жилого объекта.

Самое важное, с чего нужно начать, — это инженерно-геологические условия вашего участка. Сюда входит тип грунта. Например, глинистые и суглинистые увеличиваются в объеме при замерзании, что может выталкивать фундамент. На такой почве надежнее будут работать плитные или свайные фундаменты. Песчаные и скальные грунты более стабильны, и на них можно возводить ленточные основания. Следующий важный параметр — уровень грунтовых вод. Если вода близко, строительство подвала становится крайне затруднительным и дорогим, а также предъявляет высочайшие требования к гидроизоляции, — поделился Васильев.

Он подчеркнул, что при высоком уровне грунтовых вод на строительных участках обычно выбирают между плитой и сваями. По словам эксперта, важно учитывать глубину промерзания грунта для конкретного региона, так как подошва фундамента должна располагаться ниже этой отметки.

Ранее эксперт в области индивидуального жилищного строительства Константин Пулькин порекомендовал для строительства дома с бюджетом до 10 млн рублей выбирать каркасный тип конструкции. Он также отметил, что в этой ценовой категории популярны объекты из газобетона и древесины.