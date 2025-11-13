Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 09:16

ВСУ потеряли танки при неудачной контратаке в Харьковской области

ВСУ потеряли два танка Т-72 при неудачной контратаке в районе Двуречанского

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ понесли потери в ходе неудачной контратаки в районе Двуречанского в Харьковской области, сообщили источники РИА Новости. По их данным, российские силы уничтожили вражескую группу и сожгли два танка Т-72.

Противник штурмовой группой 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады при поддержке двух танков контратаковал в районе севернее Двуречанского, успеха не имел, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент ликвидации немецкого танка Leopard ВСУ силами расчета FPV-дронов «Рубикон». Цель была обнаружена в лесопосадке неподалеку от поселка Ялта в ДНР.

До этого индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил, что российские войска с помощью ПТРК «Корнет» поразили тысячи целей, включая танки Leopard, Challenger и БМП Bradley. Параллельно в войска продолжаются поставки управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». По данным Ростеха, они используются для поражения широкого спектра целей, включая танки Abrams и Leopard, а также хорошо защищенные объекты вроде пунктов управления БПЛА и блиндажей.

танки
Т-72
ВСУ
потери ВСУ
Харьковская область
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сколько стоит поменять масло в двигателе: рассчитываем стоимость в регионах
Марочко сообщил о ликвидации базы иностранных боевиков под Купянском
Россиянин пошел в суд из-за исчезнувшего интернета
Один из самых разыскиваемых преступников задержан после 14 лет в бегах
Белый дом выпустил высмеивающую демократов эпитафию о шатдауне
Врач ответил, грозит ли миру новая пандемия из-за вспышки инфекции в ВСУ
Курьерам могут ограничить движение на электросамокатах по тротуарам
Россиянам повысят большинство соцвыплат в новом году
Ушел из жизни экс-уполномоченный по правам человека в Прикамье
Едим в ноябре: как приготовить брусничный крамбл за 30 минут
Пострадавшая от взрыва баллончика дихлофоса женщина скончалась в больнице
Роскачество предупредило об угрозе утечек данных через умные колонки
Южнокорейская юмористка не верила в диагноз «рак» до болезни
Экс-командир «Азова» поставил ультиматум Зеленскому
Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!
Ценные артефакты исчезли из музея на Ближнем Востоке
Ушаков раскрыл будущее саммита России и США в Будапеште
Меладзе прошел дорогостоящее лечение в России
Учительница попала под проверку из-за издевательств над детьми
В США раскрыли, как скандал с «кошельком» Зеленского отразится на Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.