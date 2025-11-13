ВСУ потеряли танки при неудачной контратаке в Харьковской области ВСУ потеряли два танка Т-72 при неудачной контратаке в районе Двуречанского

Подразделения 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ понесли потери в ходе неудачной контратаки в районе Двуречанского в Харьковской области, сообщили источники РИА Новости. По их данным, российские силы уничтожили вражескую группу и сожгли два танка Т-72.

Противник штурмовой группой 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады при поддержке двух танков контратаковал в районе севернее Двуречанского, успеха не имел, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент ликвидации немецкого танка Leopard ВСУ силами расчета FPV-дронов «Рубикон». Цель была обнаружена в лесопосадке неподалеку от поселка Ялта в ДНР.

До этого индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил, что российские войска с помощью ПТРК «Корнет» поразили тысячи целей, включая танки Leopard, Challenger и БМП Bradley. Параллельно в войска продолжаются поставки управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». По данным Ростеха, они используются для поражения широкого спектра целей, включая танки Abrams и Leopard, а также хорошо защищенные объекты вроде пунктов управления БПЛА и блиндажей.