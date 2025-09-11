Наемники с арбалетами и запрет эвакуации: новости СВО к вечеру 11 сентября

Наемники с арбалетами и запрет эвакуации: новости СВО к вечеру 11 сентября

Экипаж танка Т-72 сразился с вооруженными луками и арбалетами наемниками из Грузии, украинское командование запретило подчиненным эвакуировать раненых военнослужащих с поля боя, политолог Александр Перенджиев назвал вероятный год окончания боевых действий. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 11 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Наемники пошли против танка с луками и арбалетами

Как узнал военный эксперт Андрей Марочко, за последние дни российские военные освободили примерно половину территории населенного пункта Переездное под Северском в Донецкой Народной Республике. По его словам, войска также заняли новые позиции в Федоровке. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Танк Т-72 Б3М Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Командир танка Т-72 Б3М из состава группировки войск «Днепр» с позывным Депутат рассказал, что экипаж боевой машины ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу, в которую входили вооруженные арбалетами и луками грузинские наемники. По его словам, ДРГ подошла со стороны Орехова в Запорожской области и была замечена БПЛА в посадке.

Кроме того, российские войска поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства. Как уточнили в Минобороны, удары также нанесены по складам с ракетами, артиллерией и военно-техническим имуществом.

Как Сосновка поможет армии России

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Участие в операции принимали военнослужащие группировки «Восток».

Как объяснил корреспондент Александр Коц, переход Сосновки под контроль России поможет войскам взять Великомихайловку. По его словам, освобождение села также даст возможность нарушить логистику противника в приграничных районах.

Коц добавил, что довоенное население Сосновки составляло около 200 человек. Она стала десятым населенным пунктом, взятым российской армией в Днепропетровской области.

Киев стал чаще бить по гражданским на фоне ударов ВС РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский признал, что в последнее время глубина ударов российских беспилотников заметно возросла. По его словам, ситуация требует усиления украинских подразделений радиоэлектронной борьбы.

Тем временем украинские власти, как узнал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник, целенаправленно наращивают интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях. По его данным, ежесуточно фиксируется несколько сотен атак по мирным объектам.

Дипломат уточнил, что в среднем за сутки по гражданским объектам выпускается от 380 до 400 боеприпасов. Отдельные недели характеризуются еще более высокими показателями, когда количество снарядов достигает почти 500.

Военным запретили эвакуировать раненых с поля боя

Источник в силовых структурах выяснил, что командир 57-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии запретил подчиненным эвакуировать раненых военнослужащих с поля боя. При этом на передовых позициях скопилось большое количество раненых и контуженых солдат.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Отмечается, что украинское командование продолжает «стачивать» бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады, которая является последним боеспособным батальоном. Оставшиеся подразделения используются в качестве «доноров» для 42-го отдельного мотопехотного батальона.

Назван год завершения украинского конфликта

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о затягивании кризиса на несколько лет. Он предположил, что конфликт на Украине завершится в 2027 году, когда российская армия освободит Одессу и Николаев. По словам Перенджиева, несмотря на достигнутые успехи, основные военные действия еще предстоит увидеть.

При этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль признал, что Киев пока не готов вести переговоры с Москвой. По его мнению, для этого пока не сложились условия. Глава ведомства отметил, что Украине нужно больше оружия.

