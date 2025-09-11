Удар по школьным автобусам, ядерная угроза: как ВСУ атакуют РФ 11 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Противник открыл огонь по школьным автобусам в Запорожской области. Почти две сотни украинских дронов совершили налеты на Белгородскую область за сутки, ранены девять человек. ВСУ выпустили по медучреждению в Донецке ракеты HIMARS. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Почти два десятка БПЛА за ночь атаковали регионы РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на шесть регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 17 дронов.

По данным ведомства, шесть воздушных целей ликвидировано над Воронежской областью, пять — над Белгородской, по два — над Брянской и Курской и по одному — над Липецкой и Тамбовской областями.

Кроме того, противник наносил удары по территории РФ накануне в течение дня. Силы ПВО подавили 18 беспилотных аппаратов над Белгородчиной, четыре — над Курской областью и один — над Самарской.

ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почти 200 дронов атаковали Белгородчину за прошедшие сутки

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 41 населенный пункт региона, применив артиллерию и 190 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены 13 многоквартирных и 18 частных домов, несколько социальных и административных зданий, склад, а также 35 автомобилей.

По словам губернатора, пострадали по меньшей мере девять человек. В частности, в поселке Дубовое при детонации беспилотника пострадала 14-летняя девочка, ее госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга.

На фоне массированных обстрелов в Белгороде и его окрестностях второй день не работают крупные торговые центры, а школьники остаются на дистанционном формате обучения.

«Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров. Как и вчера, школы у нас работают в дистанционном формате. Если есть возможность, дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и те, которые ходят в школы», — написал Гладков в Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

ВСУ ударили по больнице в Донецке ракетами HIMARS

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы шесть случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты совершили пять обстрелов на Горловском направлении и один — на Донецком. Противник выпустил по населенным пунктам семь боеприпасов.

Сведений о пострадавших не поступало. Повреждения получили четыре жилых дома и два инфраструктурных объекта. В частности, под огнем оказался Республиканский травматологический центр на улице Артема в Донецке. Удары, предположительно, наносились ракетами HIMARS.

Противник подбил школьные автобусы на Запорожье

Украинская армия с помощью БПЛА атаковала два школьных автобуса в городе Васильевке Запорожской области, заявил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, обошлось без пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника. На территории школы детей и сотрудников не было. <…> На месте работают оперативные службы», — написал губернатор в Telegram-канале.

В МАГАТЭ забили тревогу из-за угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о критическом состоянии ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба МАГАТЭ. По его оценке, шесть из семи ключевых критериев устойчивости в настоящее время нарушены.

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной, шесть из семи основных принципов безопасности находятся под угрозой. Продолжающиеся военные действия, включая атаки в непосредственной близости от площадки ЗАЭС, вызывают серьезную обеспокоенность, усиливая напряжение и риски, — сказал Гросси.

