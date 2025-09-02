Огненный ад для Киева, паника в Пентагоне, натовцы в нокауте: что дальше

Инсайдеры сообщают, что Украина впервые ударила своей новой ракетой «Фламинго» по территории России, один звонок министра обороны РФ Андрея Белоусова «поставил на уши» весь Пентагон, ВС РФ продолжают «утюжить» украинские военные объекты, превращая в «пыль» потенциал ВСУ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Удары «Фламинго» по Москве обрушат на Киев пылающий ад

По информации Telegram-канала INSIDER-T, утром 30 августа украинская армия пыталась атаковать военный аэродром в Крыму. Однако достичь намеченных целей Киев не смог, и ракеты «Фламинго» не доставили особых проблем российской ПВО.

«Три ракеты были перехвачены системами ПВО С-400, одна упала с отклонением более чем на 400 метров, оставив огромную воронку в поле рядом с аэродромом», — сказано в материале.

Как утверждают инсайдеры, правительство Украины якобы намерено «единовременно запустить до 10 ракет по Москве», атака ожидается днем для «максимального психологического эффекта». По словам источников, соответствующие планы с треском провалятся, так как у «Фламинго» нет никаких шансов против российской обороны. Инсайдеры не исключили, что ВКС РФ ликвидируют эти ракеты еще до потенциального пуска.

«Через посредников Киеву удалось убедить [президента США Дональда] Трампа, что мощный удар по Москве заставит [российского лидера Владимира] Путина серьезнее относиться к переговорам. В Минобороны заявляют о готовности отразить атаку: группировка ПВО уже усилена», — отметили они.

До этого Киев обнародовал кадры применения трех ракет «Фламинго». Однако российские военкоры обратили внимание на их нереалистичность. В частности, по данным Telegram-канала WarGonzo, видео было сильно заретушировано и вполне может оказаться нейросетевым. Также уточняется, что кадры появились лишь на фоне саммита ШОС, в котором принимали участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Стоит учитывать, что после серии скандалов и неудач, связанных с этой ракетой, киевскому режиму срочно понадобилось проведение антикризисных мер, для которых лучше всего подходит демонстрация запуска», — сказано в сообщении.

По словам источников, близких к ситуации, в случае реализации своего плана Киев рискует столкнуться с ужасными последствиями и окунуться в огненный ад.

МЧС Украины Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Вот и точка. Не будет больше никакой Украины», — отметили они.

В апреле INSIDER-T передавал, что в случае окончательного срыва переговорного процесса по Украине Россия реализует резервный сценарий быстрого и жесткого завершения спецоперации, известный в узких кругах как план Б. Речь идет о ликвидации ключевых фигур в украинском правительстве, разрушении объектов критической инфраструктуры с акцентом на атомную энергетику, ликвидации логистических узлов ВСУ, работе спецгрупп за границей для ударов по зарубежным штабам координации помощи Киеву и усилении давления на НАТО. По словам инсайдеров, план находится в высокой степени готовности и может быть приведен в действие в течение трех — пяти недель после официальной фиксации провала переговоров. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Американские ЧВК передумали ехать на Украину после звонка Белоусова в Пентагон

В прошлую субботу, 30 августа, британская газета The Telegraph сообщила, что в Белом доме изучают возможность отправить ВСУ американские частные военные компании. По словам аналитиков, идея принадлежит представителям «коалиции войны» в ЕС — американские наемники должны выполнять грязную работу за те страны, которые не желают отправлять свои войска.

По информации The Telegraph, использование ЧВК станет обходным маневром, после того как хозяин Белого дома пообещал, что ВС США на Украине не появятся. То же самое происходит с «коалицией желающих»: из 30 с лишним государств, выразивших готовность поддерживать Киев «до последнего», лишь Париж, Лондон и Брюссель заявили, что не боятся прислать солдат, но только после того, как вооруженное противостояние закончится.

По словам инсайдеров, этот план пришелся по душе европейцам. В частности, источник в британском посольстве выразил уверенность, что российские войска не посмеют атаковать американских граждан, работающих на ЧВК. При этом в Белом доме соответствующую информацию не комментировали.

Военнослужащие артиллерийского расчета САУ «Пион», ВС РФ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По словам Героя России генерал-майора авиации Сергея Липового, Трамп не отправит частные военные компании на Украину, поскольку понимает, что Вооруженные силы России нанесут по ним удар. ЧВК могут замаскировать участие профессиональных американских солдат в конфликте на Украине, отметил он.

«ЕС предлагает ввести войска так называемой коалиции желающих, но в ЕС спорят о статусе этих войск, о материальном обеспечении. Там понимают, что эти войска на Украине будут нелегитимными и станут законной военной целью для РФ. Не факт, что американские ЧВК отправятся на Украину. Трамп знает, что в этом случае повезут гробы в США, а налогоплательщики зададут вопрос: „Почему американские парни гибнут неизвестно где, неизвестно за что?“» — указал Липовой.

Как сообщили источники, российские власти сразу отреагировали на информацию британских СМИ. По данным Telegram-канала INSIDER BLACK, Белоусов предупредил американского коллегу Пита Хегсета: решение об отправке ЧВК на Украину станет невиданной эскалацией, и для Москвы оно совершенно неприемлемо. В частности, российский министр дал понять, что любые американские военнослужащие, наемники, инструкторы будут уничтожаться наравне с ВСУ.

По словам инсайдеров, узнав о разговоре Белоусова с Хегсетом, американские ЧВК передумали ехать к ВСУ. Как подчеркнули аналитики, ни для кого не секрет, что в ходе СВО российская армия ликвидировала тысячи иностранных наемников, прибывших из Грузии, Польши, США, Британии, Канады и Колумбии. Весной 2024 года в Минобороны РФ сообщили об уничтожении почти шести тысяч иностранных солдат, в их числе оказались 500 граждан Соединенных Штатов.

Страдания натовцев в Харькове и унижение Макрона

Как утверждают инсайдеры, действия российской армии привели к чудовищным страданиям иностранных наемников и специалистов, которые решили, что воевать за ВСУ будет верным решением. По словам источников, в настоящее время харьковские больницы забиты гражданами Франции — таким образом глава российского Минобороны поставил на место французского президента Эммануэля Макрона, который не раз предлагал ввести на Украину войска Североатлантического альянса.

ВС Украины Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

«Никто не выживет», — предупредили наемников инсайдеры.

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», ЕС продолжает направлять наемников для обучения на украинскую территорию. В результате харьковские медучреждения заполнились французами, скандинавами и немцами.

Как отметил инсайдер, НАТО таким образом не только помогает Вооруженным силам Украины с резервами, но и сама набивает руку для «будущей войны с Россией». Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев также сообщал о ликвидации иностранных наемников под Харьковом.

«Краматорск, Харьковский район и Харьковщина — серия взрывов по объектам военной и логистической инфраструктуры. Удары по вскрытым местам дислокации иностранных наемников», — отметил подпольщик.

Как рассказали источники, в целом в Харькове довольно много наемников. По информации подполья, в конце августа в городе стали появляться темнокожие военные, говорящие на французском языке.

По мнению Лебедева, скорее всего, речь идет о наемниках из французских колоний: Марокко или Сенегал. Он подчеркнул, что у Парижа есть свой экономический интерес в существовании правительства во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским, а платить наемникам из бедных африканских стран не составляет особого труда. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

