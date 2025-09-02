Купянск, Покровск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 сентября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 2 сентября? Что происходит у Андреевки, Грековки, Дерилово, Дружелюбовки, Искры, Камышевахи, Карповки, Котлино, Купянска, Малиевки, Мирнограда, Нелеповки, Ольговки, Покровска, Предтечино, Северска, Сергеевки, Серебрянки, Темировки, Шандриголово и Шахово?

WarGonzo

«Донецкий фронт. На Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются западнее и северо-западнее от Камышевахи. Сообщается о тактических успехах войск РФ в районе Малиевки и Темировки. На Покровском направлении продолжаются напряженные бои на охвате Покровска — в районах Троянды, Чунишино и Новоэкономического. В самом Покровске ВС РФ продвигаются в западную часть города. На Добропольском участке идут активные бои за Шахово, куда противник стягивает резервы. ВС РФ штурмует Владимировку. На Константиновском направлении ВС РФ закрепляются в Русином Яре. Противник контратакует в районе Нелеповки, Александро-Шультино, Предтечино. На Краснолиманском направлении войска РФ продолжают наступление. Фиксируется продвижение к Дружелюбовке. От Глущенково ВС РФ наступают на Малиевку и Андреевку», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Два майора»

На Покровском направлении ВСУ пытаются контратаковать позиции ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВС РФ не прекращают действия в районе шахты „Капитальная“. Малые группы пехоты ВС России действуют в южной части Покровска. На Великомихайловском направлении (в сторону Днепропетровской области) ВС России выровняли фронт между Камышевахой и Малиевкой, закрыв очередной карман. На Купянском направлении идут тяжелые бои. Обе стороны в информационном поле преувеличивают свои успехи, ЛБС без значимых реальных успехов», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Северском направлении в Серебрянском лесничестве продолжается зачистка территории ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«В районе Серебрянки идут боестолкновения. Враг здесь постоянно пытается контратаковать. В районе населенного пункта Северск продвинулись северо-восточнее от данного населенного пункта, вдоль железной дороги, сократив расстояние до городской агломерации до полукилометра. Лиманское направление. От Грековки наши войска развивают наступление на запад, вышли в ходе успешных штурмовых действий к Ольговке. Также есть продвижение и к Дружелюбовке. Между Шандриголово и Дерилово бойцы группировки „Запад“ перерезали дорогу, которая была основной в логистике ВСУ на участке. Харьковское направление. Ожесточенные бои продолжаются на левом берегу реки Волчья. В районе Элеватора наша авиация и ТОСы жгут позиции ВСУ. Западнее Синельниково ВС РФ продвигаются с тяжелыми боями», — сообщили военкоры.

