Наступление ВС РФ на Харьков 2 сентября: успехи в Волчанске, блок Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 2 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 2 сентября: обстановка на фронте

«На Харьковском направлении российская авиация продолжает интенсивно работать по позициям ВСУ в районе волчанского элеватора, поддерживая штурмовые группы „Бесстрашных“. Есть успехи на востоке города. С тяжелыми боями „северяне“ продвигаются вглубь леса возле Синельниково. В лесу западнее Синельниково „Воины Севера“ продвинулись на 200 м и заняли два опорных пункта ВСУ, закрепляются. На левобережье Волчанска противник, благодаря переброшенным резервам, оказывает ожесточенное сопротивление. На востоке города „северяне“ продвинулись на 150 метров», — передает «Северный ветер».

Авторы канала отметили, что командование ВСУ всеми доступными средствами пытается не допустить продвижения ВС РФ вглубь леса, а также ликвидировать угрозу окружения своих войск в районе Тихого.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«На направление переброшены наемники „иностранного легиона“. Нехватку личного состава на передовых позициях восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены. На участке фронта Меловое — Хатнее противник сосредоточил усилия на укреплении оборонительных позиций в районе Хатнее и Амбарное, которые ежедневно подвергаются ударам российской авиации и ТОС. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV "северян" выявляли и наносили огневое поражение по пунктам управления БпЛА ВСУ в Липцах», — добавил «Северный ветер».

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, что российские подразделения, обогнув Соболевку с фланга, практически уже находятся на главной автомобильной трассе Н-26 — это ключевая дорога для снабжения всего Купянского гарнизона ВСУ.

«Можно сказать, что линия обороны ВСУ в районе Малые Ровны, на западной окраине Купянска, фактически отрезана от поставок техники, боеприпасов, материальной части. Купянск блокируется с трех сторон, идет плотное окружение. Упорные бои и с южного фаса участка — Боровая, Зеленый Гай, промзона левого берега реки Оскол. Отдельные подразделения ВСУ уже пытаются перебраться на противоположный берег Оскола. В самом городе завязались уличные бои. Наших штурмовиков активно поддерживают огневые средства поражения», — подчеркнул аналитик.

По словам Алехина, российские дроны-камикадзе активизировались на уничтожение бронированных автомобилей ВСУ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«За одни сутки уничтожены две бронемашины „Хамви“, БТР „Буцефал“, боевые машины „Рошаль“, „Казак“ (бронированные автомобили производства НАТО и местного украинского ВПК). Да, несмотря на тяжелое положение, украинский ВПК продолжает выпуск своей бронированной техники, бронеавтомобилей, бронетранспортеров на промышленных предприятиях Киева и Центральной Украины. Амбарная, Волчанск: бои идут в основном на левом берегу реки Волчьей. Противник постоянно контратакует, чтобы выбить наши подразделения с захваченного плацдарма на левобережье реки Волчьей. На этом участке активно отрабатывают РСЗО, артиллерия, дроны, тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-2», — добавил эксперт.

Военный блогер Олег Царев отметил, что с Купянского направления сообщают о продвижении ВС РФ в районе Радьковки.

«ВС РФ обогнули Соболевку с севера и вышли к дороге на Чугуев, фактически взяв ее под контроль. В Купянске идут бои, есть продвижение в северо-западной части города. На Харьковском направлении позиционные бои в южной части Волчанска и лесу у Синельниково. В районе Липцев ВС РФ бьют по дорогам и путям снабжения врага в районе Слатино и Казачьей Лопани. Продолжаются бои в районе Амбарного», — добавил он.

Минобороны РФ сегодня заявило, что расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ на Харьковском направлении.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей», — добавили в МО РФ.

