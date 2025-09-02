Небо без защиты и планы на Одессу: новости СВО на утро 2 сентября

Небо без защиты и планы на Одессу: новости СВО на утро 2 сентября

Пожар в многоэтажках из-за удара дронов по Ростову-на-Дону, индийские миротворцы на Украине, ВСУ без прикрытия с воздуха. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 1 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

БПЛА обратили в пыль кочующие минометные расчеты ВСУ

Операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении боевых задач уничтожили кочующие минометные расчеты ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что противник также потерял боевые бронированные машины западного производства и пехоту подразделений на Купянском участке фронта в Харьковской области.

В ведомстве сказано, что беспилотники снаряжаются боеприпасом и движутся в сторону противника. На устройство могут устанавливаться различные виды снарядов — как гранаты, так и выстрелы от гранатометов. Конкретный выбор зависит от поставленной задачи.

Ирландия захотела отправить миротворцев на Украину

Ирландия открыта к участию в возможной миротворческой миссии на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил премьер-министр Михол Мартин после телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, среди прочих мер, которые готов предпринять Дублин, — отправка военной помощи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Премьер добавил: Дублин продолжит работу с партнерами для поддержки пути Киева к членству в ЕС. Мартин также уточнил, что разговор с Зеленским позволил подробнее изучить усилия, направленные на прекращение огня.

ВСУ признали один факт о конфликте с Россией

Украинские военные не верят в возможность победы ВСУ, сообщили в российских силовых структурах. В материале уточняется, что об этом свидетельствуют многочисленные видеозаписи с их признаниями: практически в каждом ролике командиры ругают Генштаб ВСУ.

Источник привел в пример слова одного из украинских солдат. Боец подчеркнул, что ВСУ «не выигрывают, а проигрывают».

В Госдуме объяснили карту Герасимова с российской Одессой

Контроль над Одесской и Николаевской областями входит в цели СВО, он необходим для обеспечения безопасности всех российских субъектов, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев. Так он прокомментировал карту Украины без выхода к морю, которую заметили на брифинге начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

По словам депутата, зона безопасности может меняться в зависимости от технического оснащения ВСУ. Россия должна сделать так, чтобы новые объекты не подвергались обстрелам. А жители зон безопасности должны самостоятельно решить, хотят ли они стать частью РФ, заключил Соболев.

ВСУ могут остаться без прикрытия с воздуха

Вооруженные силы Украины могут на полгода остаться без прикрытия с воздуха из-за нехватки ракет для ЗРК Patriot, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, на данный момент украинская армия уже испытывает снарядный голод, поэтому редко применяет эти комплексы.

Он отметил, что нехватка ракет будет только усиливаться из-за низких мощностей компании-производителя — около 600 ракет в год. По словам военэксперта, комплексы Patriot размещены в 18 странах мира и в первую очередь нужны самим американцам. Поэтому, уточнил Кнутов, Украина будет получать ракеты во вторую или третью очередь.

ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Две многоэтажки в Ростове-на-Дону вспыхнули из-за атаки ВСУ

В ночь на 2 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее восьми взрывов прогремело над Ростовом-на-Дону, предварительно, сработала система ПВО. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. Очевидцы заявили SHOT, что в небе были видны вспышки.

Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что верхние этажи двух многоквартирных домов в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону загорелись и повреждены из-за атаки ВСУ. По его словам, никто не пострадал.

