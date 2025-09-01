Бегство за реку Жеребец, удар ВСУ по своим: новости СВО на вечер 1 сентября

Бегство за реку Жеребец, удар ВСУ по своим: новости СВО на вечер 1 сентября

В ДНР сообщили об отступлении ВСУ за реку Жеребец на Северском направлении, охваченный паникой военнослужащий ВСУ открыл огонь по своим, а украинские бойцы фотографируют мертвых сослуживцев для отчета перед руководством. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 1 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцы ВСУ бегут за реку Жеребец

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ отступают за реку Жеребец на Северском направлении. По его словам, украинские солдаты уходят с позиций под натиском артиллерии и дронов Вооруженных сил России.

В то же время Кимаковский отметил, что российские военные разделили группировку ВСУ в районе населенного пункта Шандриголово. Он добавил, что ВС РФ вышли к трассе между Новоселовкой и Дерилово.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Украинские военные убивают своих при попытке сдаться ВС России

Бойцы ВСУ атаковали несколькими FPV-дронами сослуживца, который пытался сдаться в плен Вооруженным силам России, один из них достиг своей цели и ликвидировал солдата, сообщил военкор Александр Коц. Инцидент произошел на Запорожском направлении.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В свою очередь снайпер 57-й бригады группировки «Восток» с позывным Морячок рассказал, что охваченный паникой военнослужащий ВСУ открыл огонь и сорвал попытку своих сослуживцев сдаться в плен. Он отметил, что большинство из них были мужчинами пожилого возраста.

В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Солдаты ВСУ решили воспользоваться смертью сослуживцев

Украинские бойцы снимают мертвых наемников на видео, чтобы отчитаться о потерях перед руководством, сообщили в российских силовых структурах. Соответствующие кадры были обнаружены у одного из ликвидированных солдат ВСУ.

По словам источников, на кадрах с изъятого у бойца ВСУ телефона солдат отчитывается о смерти колумбийского наемника по имени Иско. Автор видео указал дату и примерное время смерти иностранного бойца.

Украинцы потеряли HIMARS и Patriot

За минувшие сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также противник потерял станцию AN/MPQ-65. Ведомство добавило, что украинские военные лишились кабины управления и пусковой установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

HIMARS Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские военные продвинулись в Покровске

Российские войска проникли в центральные районы Покровска (Красноармейска) в ДНР, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По его данным, бои уже могут идти в районе железнодорожной станции.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается стремительно, отметили на канале. В случае подтверждения от Минобороны можно будет говорить о старте основной стадии сражения. Но пока нет точного понимания, какие силы готов бросить в контратаки главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Авторы отметили, что успешное наступление в центре города определит, останется ли у ВСУ возможность удерживать линию обороны. По их данным, оборона противника может начать «разваливаться по всему району вплоть до Константиновки».

В свою очередь военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что освобождение Покровска (Красноармейска) будет идти минимум 1,5 месяца. По его словам, Вооруженные силы Украины будут защищать город, поскольку он является стратегическим центром.

В РФ назвали возможные сроки полного освобождения ДНР

Российская армия может полностью освободить Донецкую Народную Республику до конца текущего года, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Также, по его словам, переход под контроль всего юга ДНР открывает большие перспективы для продвижения РФ в Днепропетровской и Запорожской областях.

Военэксперт предположил, что ближайшие крупные сражения на территории ДНР пройдут в районе Покровска (Красноармейска) и Константиновки. Также можно ожидать активных боевых действий в Купянске, добавил он.

Читайте также:

Налеты БПЛА на Крым и Кубань, блэкаут: как ВСУ атакуют Россию 1 сентября

Европу уличили в неспособности дать гарантии безопасности Украине

«Огневая связка»: стало известно, что осложняет освобождение Покровска