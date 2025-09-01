День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 09:19

«Пытался сдаться, но убили свои»: военкор показал драматичные кадры с СВО

Военкор Коц: бойцы ВСУ убили сослуживца, который пытался сдаться в плен

ВС Украины ВС Украины Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы ВСУ атаковали несколькими FPV-дронами сослуживца, который пытался сдаться в плен Вооруженным силам России, один из них достиг своей цели и ликвидировал солдата, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Инцидент произошел на Запорожском направлении. На опубликованных кадрах можно увидеть, как изможденный и полураздетый мужчина с поднятым импровизированным белым флагом идет около железной дороги.

Пытался сдаться, но убили свои. Драматичные кадры, — написал военкор.

Ранее сообщалось, что успешное наступление российских войск в Запорожской области оказывает значительное деморализующее воздействие на украинских военнослужащих. Это проявляется в росте случаев самовольного оставления позиций и снижении боевого духа противника.

Также стало известно, что ВСУ используют российских военнопленных для восстановительных работ в Купянске. По международному праву в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные не могут использоваться на принудительных работах, особенно если это связано с военными усилиями противника.

ВСУ
убийства
атаки
дроны
