Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске

Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске «Архангел спецназа» сообщил об использовании пленных РФ для работ в Купянске

Вооруженные силы Украины используют российских военнопленных для восстановительных работ в Купянске, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа». В частности, речь идет об украинском подразделении «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Авторы поста обратили внимание на соответствующее видео, появившееся в Сети. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Бойцы полка «Азов» привлекают российских военнопленных к восстановительным работам в Купянске, — говорится в сообщении.

Авторы поста напоминают, что по международному праву в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные не могут использоваться на принудительных работах, особенно если это связано с военными усилиями противника. Такие работы должны быть добровольными, безопасными и оплачиваемыми.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что освобожденные из плена российские военнослужащие поблагодарили всех, кто помог им вернуться на родину. Бойцы оценили работу ведомства и помощь президента РФ Владимира Путина в этом процессе.