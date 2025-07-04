Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие

Вернувшиеся из плена российские военнослужащие поблагодарили всех, кто помог им вернуться на родину, сообщает пресс-служба Минобороны России. Бойцы оценили работу ведомства и помощь президента РФ Владимира Путина в этом процессе.
Произошел обмен, все великолепно, всем спасибо. Минобороны, президенту, дай бог, поменяли нас. <…> Россия про меня не забыла. Я еду домой. Россия, вперед! — сказали военнослужащие на видео, представленном МО.
Россияне вернулись из плена в соответствии со стамбульскими договоренностями. Минобороны сообщило о возврате очередной группы бойцов в пятницу, 4 июля. Взамен Россия передала Украине группу военнопленных ВСУ. Солдаты ВС РФ находились в Белоруссии, где им оказывали медпомощь. После этого они отправятся на реабилитацию и лечение в родной стране.
Ранее стало известно, что ВСУ использовали ударные дроны для добивания собственных солдат, чтобы те не сдались в плен на территории ДНР. По данным замкомандира по военно-политической работе, такая практика часто применяется среди его сослуживцев.