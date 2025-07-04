Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие Бойцы ВС России поблагодарили всех, кто помог им вернуться из плена на родину

Вернувшиеся из плена российские военнослужащие поблагодарили всех, кто помог им вернуться на родину, сообщает пресс-служба Минобороны России. Бойцы оценили работу ведомства и помощь президента РФ Владимира Путина в этом процессе.

Произошел обмен, все великолепно, всем спасибо. Минобороны, президенту, дай бог, поменяли нас. <…> Россия про меня не забыла. Я еду домой. Россия, вперед! — сказали военнослужащие на видео, представленном МО.

Россияне вернулись из плена в соответствии со стамбульскими договоренностями. Минобороны сообщило о возврате очередной группы бойцов в пятницу, 4 июля. Взамен Россия передала Украине группу военнопленных ВСУ. Солдаты ВС РФ находились в Белоруссии, где им оказывали медпомощь. После этого они отправятся на реабилитацию и лечение в родной стране.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали ударные дроны для добивания собственных солдат, чтобы те не сдались в плен на территории ДНР. По данным замкомандира по военно-политической работе, такая практика часто применяется среди его сослуживцев.