15 августа 2025 в 07:05

Успешное наступление российских войск в Запорожской области оказывает значительное деморализующее воздействие на украинских военнослужащих, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Это проявляется в росте случаев самовольного оставления позиций и снижении боевого духа противника.

Касаемо ВСУ, хотелось бы отметить, что продвижение российских войск все больше деморализует украинских боевиков, — заявил собеседник агентства.

По его словам, ситуация усугубляется значительными потерями в рядах ВСУ и участившимися случаями дезертирства. Все это сильно сказывается на боеспособности подразделений противника и тем самым помогает продвигаться солдатам российской армии.

Эксперты отмечают, что текущая оперативная обстановка свидетельствует о снижении сопротивления украинских подразделений на данном направлении. Российские войска продолжают методичное продвижение, используя ослабление оборонительных позиций противника.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России после взятия Искры установили контроль над всеми населенными пунктами Донецкой Народной Республики, расположенными на стыке с Днепропетровской областью. Взятие поселка стало завершающим этапом работы войск на этом направлении.

