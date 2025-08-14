Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Все села на стыке ДНР и Днепропетровской области перешли под контроль ВС РФ

Марочко: РФ контролирует все поселения на стыке ДНР и Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России после взятия Искры установили контроль над всеми населенными пунктами Донецкой Народной Республики, расположенными на стыке с Днепропетровской областью, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС. По его словам, взятие поселка стало завершающим этапом работы войск на этом направлении.

Освобождение Искры — завершающий этап освобождения ДНР на данном участке (на стыке ДНР и Днепропетровской области. — NEWS.ru). Наши военнослужащие сейчас освободили последний населенный пункт, который был еще в оккупации украинских боевиков на стыке Днепропетровской области и ДНР, — сказал он.

Таким образом российские войска взяли под контроль свыше 50 км границы ДНР с Днепропетровской областью, пояснил военэксперт. По его словам, сейчас военные продвигаются южнее и западнее Искры, создавая буферную зону.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР. В операциях участвовали военнослужащие Южной группировки войск и группировки войск «Восток».

