Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России Минобороны РФ: ВС России заняли Щербиновку и Искру в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операциях участвовали военнослужащие «Южной» группировки войск и группировки войск «Восток».

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской областях. Таким образом, была сорвана попытка Киева и его союзников на Западе организовать производство ракет для осуществления атак на РФ.

В Минобороны отметили, что в июле российские военные нанесли удары по конструкторским бюро на Украине, а также заводам по производству ракетного топлива. Также были уничтожены комплексы ПВО западного производства.

До этого стало известно, что российские военные заняли населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Центр».