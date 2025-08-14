Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операциях участвовали военнослужащие «Южной» группировки войск и группировки войск «Восток».
Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской областях. Таким образом, была сорвана попытка Киева и его союзников на Западе организовать производство ракет для осуществления атак на РФ.
В Минобороны отметили, что в июле российские военные нанесли удары по конструкторским бюро на Украине, а также заводам по производству ракетного топлива. Также были уничтожены комплексы ПВО западного производства.
До этого стало известно, что российские военные заняли населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Центр».