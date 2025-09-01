«Очередная мясорубка»: названы минимальные сроки освобождения Покровска

Освобождение Покровска (Красноармейска) будет идти минимум 1,5 месяца, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Вооруженные силы Украины будут защищать город, поскольку он является стратегическим центром.

Я полагаю, что это очередная мясорубка, которая продлится, по моим расчетам, не менее месяца-полтора. Только потом мы можем говорить о падении Покровска. Город будут защищать, ввиду того что это стратегический центр, — высказался Матвийчук.

Он добавил, что освобождение Покровска российской армией также станет имиджевой потерей Киева перед Западом. Кроме этого, по словам эксперта, это нанесет Украине огромный экономический ущерб, что может в последующем повлечь за собой сдачу территорий, включая Днепропетровщину и часть Херсонской области.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские войска проникли в центральные районы Покровска. По его данным, бои уже могут идти в районе железнодорожной станции. Минобороны России эту информацию не комментировало.