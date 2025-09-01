«Огневая связка»: стало известно, что осложняет освобождение Покровска

Мощные контратаки Вооруженных сил Украины под Покровском (Красноармейск) осложняют освобождение города, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинская армия успела перекинуть туда части с других направлений, что позволяет ей частично контролировать ситуацию.

Передовые части российской армии вошли в Покровск. Сейчас идут напряженные бои, город полностью освободить не получается, так как идут очень мощные контратаки. Противник за это время сумел перекинуть туда части других фронтов, даже из Сумской области. Эти силы позволяют ВСУ контролировать ситуацию, — высказался Матвийчук.

Он разъяснил, что ряд оборонительных сооружений ВСУ передается друг другу в огневой связке. Если эта цепочка будет нарушена, добавил военэксперт, можно будет уверенно заявить, что фронт начинает сыпаться.

Буквально неделю назад в Покровске ВСУ провели контратаку и продвинулись даже на некоторых участках до 500 метров. Потом мы их выбили, но факт остается фактом, что они еще могут контратаковать и сдерживать, если сам город является краеугольным камнем этой обороны на Южно-Донецком направлении, — заключил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские войска проникли в центральные районы Покровска. По его данным, бои уже могут идти в районе железнодорожной станции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.