День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 15:53

«Огневая связка»: стало известно, что осложняет освобождение Покровска

Военэксперт Матвийчук: контратаки ВСУ не дают РФ полностью освободить Покровск

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Мощные контратаки Вооруженных сил Украины под Покровском (Красноармейск) осложняют освобождение города, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинская армия успела перекинуть туда части с других направлений, что позволяет ей частично контролировать ситуацию.

Передовые части российской армии вошли в Покровск. Сейчас идут напряженные бои, город полностью освободить не получается, так как идут очень мощные контратаки. Противник за это время сумел перекинуть туда части других фронтов, даже из Сумской области. Эти силы позволяют ВСУ контролировать ситуацию, — высказался Матвийчук.

Он разъяснил, что ряд оборонительных сооружений ВСУ передается друг другу в огневой связке. Если эта цепочка будет нарушена, добавил военэксперт, можно будет уверенно заявить, что фронт начинает сыпаться.

Буквально неделю назад в Покровске ВСУ провели контратаку и продвинулись даже на некоторых участках до 500 метров. Потом мы их выбили, но факт остается фактом, что они еще могут контратаковать и сдерживать, если сам город является краеугольным камнем этой обороны на Южно-Донецком направлении, — заключил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские войска проникли в центральные районы Покровска. По его данным, бои уже могут идти в районе железнодорожной станции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

СВО
ВСУ
ВС РФ
Покровск
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Армении сделали заявление о договоренностях с Азербайджаном
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Раскрыты серьезные для ВСУ последствия нехватки ракет на комплексы Patriot
В небе над США столкнулись два самолета: сколько погибших, как это было
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.