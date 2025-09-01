Налеты БПЛА на Крым и Кубань, блэкаут: как ВСУ атакуют Россию 1 сентября

Украина попыталась атаковать объекты ВС РФ в Крыму, также ночью попал под удар Краснодарский край. Что известно, есть ли жертвы и пострадавшие, как ВСУ атакуют Россию 1 сентября?

Сколько БПЛА атаковало Россию в ночь на 1 сентября

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 сентября ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских БПЛА самолетного типа.

«16 [БПЛА перехвачено и уничтожено] над акваторией Черного моря, 12 — над территорией Белгородской области, семь — над акваторией Азовского моря, четыре — над территорией Саратовской области, три — над территорией Самарской области, три — над территорией Оренбургской области, три — над территорией Республики Татарстан, два — над территорией Краснодарского края», — сообщили в пресс-службе МО РФ.

Кроме того, МЧС РФ сообщало об угрозе атаки БПЛА на Нижнекамск и Елабугу. Также режим опасности по БПЛА был объявлен в Дагестане в 02:25.

Что известно об атаке на Крым 1 сентября

Главное управление разведки МО Украины заявило об атаке на авиабазу ВС РФ в Крыму, а также на буксир в бухте Севастополя. Украинская спецслужба опубликовала соответствующие кадры. При этом в видео нет кадров объективного контроля, результаты атаки неизвестны.

Вечером 31 августа мониторинговый Telegram-канал Lpr1 сообщал об угрозе БПЛА в районе авиабазы Гвардейское. Ранее в регионе был замечен американский БПЛА-разведчик RQ-4B Global Hawk, который курсировал над Черным морем, сканируя районы Новороссийска и Крыма.

«Следует отметить возрастающую угрозу от дронов противника типа RAM-2Х (самолетный Х-образный тип FPV). По оценкам наших фронтовиков дальность — до 150 км с ретранслятором», — указал Telegram-канал «Два майора».

Об угрозе для Крымского моста в течение ночи не объявлялось, движение не перекрывали.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВСУ атаковали Краснодарский край 1 сентября

В ночь на 1 сентября серию взрывов слышали жители Геленджика, станицы Холмской, а также Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Очевидцы сообщили SHOT, что в небе был слышен звук пролетов украинских БПЛА.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре на электроподстанции в районе города Кропоткин. К 05:26 утра пожар был потушен на площади 80 кв. м.

Глава Кавказского района Юрий Ханин в своем Telegram-канале сообщил, что в Кропоткине 2000 абонентов и несколько социальных объектов остались без электроснабжения. Восстановить подачу энергии планируется 1 сентября в течение дня.

Оперштаб Кубани также сообщил о падении обломков БПЛА в Северском районе.

«В пгт Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава. Пострадавших нет», — указали в оперштабе.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

