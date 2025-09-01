Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 1 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 1 сентября

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Северском районе Краснодарского края произошла серия взрывов, связанная с работой систем противовоздушной обороны. По предварительной информации канала, военные отражали атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT со ссылкой на местных жителей добавил, что речь идет о многочисленных хлопках и ярких вспышках в небе. Согласно данным канала, было зафиксировано не менее пяти взрывов. SHOT указал, что всего сбито три беспилотных летательных аппарата украинской армии.

Воздушно-космические силы России также успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. За три часа дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 25 дронов самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно данным военного ведомства, большая часть воздушных целей была нейтрализована над водами Черного моря. Три дрона ликвидированы над Республикой Крым. Один беспилотник российские силы уничтожили в небе над Краснодарским краем.

Позже Telegram-канал SHOT писал, что в нескольких населенных пунктах Краснодарского края произошли взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны. По предварительной информации канала, военные отражали атаку беспилотников ВСУ на территории Геленджика, Приморско-Ахтарского района и станицы Холмской. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Согласно данным SHOT, в небе над указанными территориями было зафиксировано от 10 до 15 мощных взрывов. Канал отметил, что взрывы были связаны с работой систем ПВО над Черным морем.

В промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции, информировала пресс-служба оперштаба по Краснодарскому краю.

«По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — следует из сообщения.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 31 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что в городе Миллерово Ростовской области произошла серия взрывов, связанная с работой системы противовоздушной обороны. По предварительным данным канала, военные силы отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Очевидцы рассказали каналу, что громкие хлопки слышали в нескольких районах города. Как уточнил канал, речь идет о пяти взрывах.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях отсутствует.

Кроме того, как заявил SHOT, не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом. МО РФ данную информацию пока не комментировало.

«Российская ПВО сбивает украинские БПЛА. Как рассказали SHOT очевидцы, около 15 минут назад в южной части города было слышно не менее 10 взрывов. Видны вспышки и слышен звук мотора в небе. Предварительно, сбит уже минимум один БПЛА ВСУ», — написал канал в 05:06 мск.

