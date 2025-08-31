Резня с сектантами, флаг в Купянске: новости СВО вечером 31 августа

Российская армия продолжает наступление на всех направлениях спецоперации, пишут военкоры. Какие последние новости с фронтов СВО известны вечером 31 августа, кто устроил резню с наемниками-сектантами, как вывесили флаг России в Купянске?

Последние новости СВО 31 августа, что известно

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Херсонском направлении ВС РФ фактически парализовали логистику ВСУ по трассе Николаев — Херсон. На Запорожском участке, в Степногорске ВС РФ поджимают ВСУ с запада, зачищают северную окраину Плавней, атакуют на южных окраинах Приморского и пробиваются на севере от Работино к Новоданиловке, отметил политик.

«На Угледарском направлении ВС РФ ликвидировали карман у Камышевахи — вся южная часть ДНР под контролем наших. Идут бои у Вороного, наши операторы БПЛА бьют по целям в 20 км от ЛБС — по поселку Покровское. На этом участке ВС РФ необходимо выйти на линию Вороное — Терновое, чтобы взять под контроль высоты. Продолжаются бои в районе Темировки на стыке Угледарского и Запорожского участков. Продвижение в этом районе позволит выйти на водораздел по линии Новониколаевка — Новоивановка и обеспечит контроль за долиной реки Янчур», — говорится в публикации.

По информации Царева, на западном фланге Покровского направления ВС РФ продавливают оборону ВСУ у Новопавловки, штурмуют Муравку, развивают наступление в самом Покровске, закрепились на дачах возле микрорайонов Лазурный и Шахтерский, ведут бои за Чунишино. Сообщается также, что передовые российские группы зашли в Мирноград, одновременно развивая наступление на востоке от города, в районе шахты «Капитальная». Есть успехи также в Красном Лимане, Родинском, идет наступление ВС РФ в районе Вольного, пишет политик.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов /РИА Новости

«На Константиновском фронте армия России штурмует Шахово со стороны Полтавки, идут бои в районе Софиевки. Продолжаются столкновения в районе Клебан-Быка и Александро-Шультино. По целям ВСУ в Константиновке наши бьют ФАБ. Западная часть Предтечино сейчас в серой зоне, ВСУ малыми группами пытаются проникнуть и закрепиться в подвалах зданий. На Северском направлении ВС РФ продвигаются юго-восточнее Северска, стараются создать условия для полуокружения города. Выше по фронту идут тяжелые бои в районе Серебрянки. Наши планомерно зачищают Серебрянское лесничество, а также пробиваются вдоль поймы Северского Донца и в направлении Дроновки, чтобы отсечь группировку ВСУ в болотах. ВСУ огрызаются, но постепенно отступают к рубежу реки Черный Жеребец», — сообщил Царев.

Telegram-канал WarGonzo пишет, что на Краснолиманском направлении ВС РФ бьются в центре Заречного, продвигаются к селу Дерилово. Отмечаются тактические успехи ВС РФ в Глущенково. Бои в Кременском лесу и в Серебрянском лесничестве продолжаются.

«Харьковский фронт. На Купянском участке продолжаются бои в районе Соболевки и Петропавловки. ВС РФ продвигаются к трассе Купянск — Шевченково — Чугуев, обеспечивающей снабжение группировки ВСУ в Купянске. На Волчанском направлении сообщается о продвижении войск РФ до 600 метров в районе Синельниково. На левобережье Волчанска ВС РФ продолжают расширять плацдарм. Сумской фронт.

Идут тяжелые бои на южных окраинах Юнаковки. ВСУ изредка контратакуют с флангов», — заключил канал.

В городе Купянске Харьковской области вывесили флаг России, видео с этим событием опубликовал Telegram-канал «Синяя Z Борода». Судя по кадрам, триколор водрузили на высокую телевышку.

На видео можно увидеть, что флаг установили на самом верху. На кадрах также заметны городские окрестности — дома, деревья и белый дым.

Некоторые испаноязычные наемники Киева из Днепропетровской области были сектантами, сообщили в силовых структурах. На месте их ликвидации были обнаружены соответствующие вещи и документы.

«Часть наемников, которые были уничтожены в районе села Тернового Днепропетровской области, совсем недавно частично вступили в религиозную секту», — сообщил собеседник.

Речь идет о религиозном течении Hillsong. Согласно найденным бумагам, наемники вступили в секту уже после прибытия на Украину.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

