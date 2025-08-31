ВСУ атаковали девять поселков в Белгородской области Гладков: дроны ВСУ атаковали девять населенных пунктов Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали девять населенных пунктов в шести районах Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Удары пришлись по жилым домам, автомобилям, объектам предприятий и коммерческим зданиям.

Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. <…> В поселке Дубино Краснояружского района в результате удара дрона по работающей в поле спецтехнике водитель получил баротравму. Попутным транспортом он доставлен в Краснояружскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Техника повреждена, — написал Гладков.

Как уточнил губернатор, в Тулянке дрон атаковал «Газель», в Михайловке — частный дом, в Леоновке — жилой дом, выбив окна и повредив фасад. В Грайвороне повреждено коммерческое оборудование. В Козинке также зафиксирован прилет по частному дому, как и в Борисовке, — по трем зданиям. В Стригунах беспилотник атаковал грузовик, в Пролетарском — предприятие, повредив пять грузовиков, а в Октябрьском — коммерческую организацию и три автомобиля.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области. По его словам, противник наносил удар осознанно.