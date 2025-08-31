Украинский дрон целенаправленно атаковал машину скорой помощи

Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, противник действовал целенаправленно и понимал, что удар наносится не по обычному гражданскому транспорту, а по машине скорой помощи.

Вражеский дрон атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Подробности выясняются, — сообщил он.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ обстреляли артиллерией город Каменку-Днепровскую в Запорожской области. По его словам, атака пришлась на жилые кварталы и объекты энергетики. Снаряды также повредили дом многодетной семьи, однако обошлось без пострадавших. Еще один удар пришелся по зданию ЗАГСа.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого ВСУ глава Энергодара заявил, что украинские военные нанесли удар беспилотниками по району жилой застройки. Он уточнил, что обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли сотрудники силовых структур.