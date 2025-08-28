ВСУ атаковали жилую застройку в Энергодаре

ВСУ атаковали беспилотниками район жилой застройки в Энергодаре, заявил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, на месте работают сотрудники силовых ведомств.

Сегодня днем при помощи нескольких БПЛА совершенна очередная подлая атака ВСУ на Энергодар, — написал Пухов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские войска обстреляли из артиллерии окрестности Энергодара. Он отметил, что было слышно не менее трех взрывов.

До этого эксперт в области атомной энергетики и советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что регулярные нападения на Запорожскую АЭС нужны для создания условий возникновения ядерного инцидента. По его мнению, этот факт затем будет использован для обвинения России в неспособности обеспечить ядерную безопасность. Тем временем директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что ситуация вокруг ЗАЭС стремительно обостряется на фоне почти ежедневных ударов ВСУ.