ВСУ нанесли удары по территории вблизи ЗАЭС

Украинские войска обстреляли из артиллерии окрестности города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, было слышно не менее трех взрывов.

Противник открыл огонь из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара, — сказал Рогов.

Ранее эксперт в области атомной энергетики и советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что регулярные нападения на Запорожскую АЭС нужны для создания условий возникновения ядерного инцидента. По его словам, этот факт затем будет использован для обвинения России в неспособности обеспечить ядерную безопасность.

Тем временем директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что ситуация вокруг Запорожской АЭС стремительно обостряется на фоне почти ежедневных ударов ВСУ. Она отметила, что столь частые обстрелы являются тревожным сигналом и представляют прямую угрозу для безопасности персонала и самой станции.