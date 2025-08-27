День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 09:11

ВСУ нанесли удары по территории вблизи ЗАЭС

Рогов: ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Энергодару

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские войска обстреляли из артиллерии окрестности города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, было слышно не менее трех взрывов.

Противник открыл огонь из ствольной артиллерии по береговой линии Энергодара, — сказал Рогов.

Ранее эксперт в области атомной энергетики и советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что регулярные нападения на Запорожскую АЭС нужны для создания условий возникновения ядерного инцидента. По его словам, этот факт затем будет использован для обвинения России в неспособности обеспечить ядерную безопасность.

Тем временем директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что ситуация вокруг Запорожской АЭС стремительно обостряется на фоне почти ежедневных ударов ВСУ. Она отметила, что столь частые обстрелы являются тревожным сигналом и представляют прямую угрозу для безопасности персонала и самой станции.

ЗАЭС
Энергодар
атаки ВСУ
Владимир Рогов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, зачем оставлять компьютер включенным
Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек
Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»
Стало известно, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта
Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing
Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Ереваном
Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара
Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд
Успение Пресвятой Богородицы: духовный смысл праздника
Аджика по-астрахански с медовой ноткой
Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван
В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей
Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами
Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open
Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками
Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе
На пике Победы погибших альпинистов больше, чем известно
«Фантастическая логика»: Захарова назвала «спонсоров» ударов по «Дружбе»
Пикантное конфитюрное ассорти из яблок на зиму
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.