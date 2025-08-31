Водруженный на телевышку флаг России в Купянске попал на видео

В городе Купянске Харьковской области вывесили флаг России, видео с этим событием опубликовал Telegram-канал «Синяя Z Борода». Судя по кадрам, триколор водрузили на высокую телевышку.

На видео можно увидеть, что флаг установили на самом верху. На кадрах также заметны городские окрестности — дома, деревья и белый дым.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют российских военнопленных для восстановительных работ в Купянске. По международному праву в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные не могут использоваться на принудительных работах, особенно если это связано с военными усилиями противника. Такие работы должны быть добровольными, безопасными и оплачиваемыми.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Россия может освободить Купянск и Волчанск в Харьковской области до конца года. По его мнению, на Сумском направлении ВС РФ займут Юнаковку и подойдут к Сумам. Также будут взяты в кольцо Покровско-Мирноградская и Славянско-Краматорская агломерации.