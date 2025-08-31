Удар по авто с депутатом, куряне без света: как ВСУ атакуют РФ 31 августа

По данным Минобороны РФ, в ночь на 31 августа средства ПВО уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат. Накануне из-за удара дроном по подстанции в Курской области более 17 тысяч жителей региона остались без света. В Херсонской области украинский беспилотник атаковал автомобиль местного депутата. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Более 20 украинских дронов атаковали Россию ночью

Средства противовоздушной обороны в ночь на 31 августа ликвидировали 21 БПЛА при попытке атаковать Россию, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины совершили налет на четыре региона: Волгоградскую, Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении.

Средства ПВО в Волгоградской области уничтожили 11 беспилотников, а в Ростовской — восемь. В Белгородской и Брянской областях сбито по одному дрону.

Слюсарь привел подробности атаки на регион

Системы ПВО успешно сбили БПЛА в небе над Чертковским и Миллеровским районами Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой каких-либо последствий на земле. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

Врио губернатора подчеркнул, что воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Ситуация в районах остается под контролем экстренных служб.

ВСУ атаковали промпредприятие под Белгородом

Накануне беспилотники ВСУ дважды атаковали промышленное предприятие в поселке Северный Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате ударов загорелись автобус и грузовик. Также была повреждена техника предприятия.

«В поселке Северный беспилотники дважды ударили по промышленному предприятию, вследствие чего произошло возгорание автобуса и грузового автомобиля, которое ликвидировали сотрудники МЧС. Повреждена техника предприятия», — написал Гладков.

Он также отметил, что в этом же районе беспилотник ударил по частному дому в селе Отрадном. Ударом пробило крышу, выбило окна и посекло несколько зданий. Такая же атака была зафиксирована в поселке Октябрьский. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

17 тысяч курян остались без света

Около 17 тысяч жителей в приграничье Курской области остались без света из-за удара ВСУ по оборудованию подстанции в Рыльском районе, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, электроснабжение оказалось нарушено в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.

«Под ударом врага Рыльский район. В результате обстрела города Рыльска перебит провод электроподстанции „Рыльск 110 кВ“. Нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тысячи потребителей)», — написал Хинштейн.

По его словам, также в результате атаки были повреждены фасад и остекление двухэтажного дома и хозпостройки в хуторе Фонов. Хинштейн призвал местных жителей не терять бдительности и соблюдать меры предосторожности.

Дрон ВСУ атаковал машину депутата в Херсонской области

В селе Великие Копани Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находился депутат совета Алешкинского муниципального округа Алексей Зоголь. Как сообщил глава округа Руслан Хоменко, в результате сброса боеприпаса машина загорелась, депутат выжил и был госпитализирован.

«Алексей выжил и госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Кроме него, в машине был еще один местный житель», — добавил Хоменко.

По предварительным данным, депутат получил ранения. Его состояние оценивается как стабильное. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

В автомобиль с мирными жителями влетел дрон ВСУ

ВСУ атаковали территорию Брянской области, в результате чего пострадали три человека, написал губернатор Александр Богомаз. Он пояснил, что один из мирных жителей в момент удара был за рулем.

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов грузовой автомобиль на автодороге Суземка — Страчово. В результате сброса взрывного устройства легкое сотрясение получил водитель автомобиля. В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия в селе Крапивна Климовского района ранены два сотрудника», — написал Богомаз.

Отмечается, что сотрудников предприятия доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь. В результате сброса взрывных устройств также поврежден КПП.

Глава региона добавил, что в поселке Суземка ВСУ с помощью БПЛА-камикадзе атаковали Дом культуры, у него повреждена кровля. В селе Чуровичи FPV-дроны атаковали гражданский автомобиль, который был полностью уничтожен. Кроме того, произошло возгорание крыши административного здания. Пострадавших во всех случаях нет. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

