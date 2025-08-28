День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 15:42

Депутат Госдумы раскрыл, по каким военным объектам Украины наносятся удары

Депутат Журавлев: ВС РФ наносят удары по военным аэродромам и полигонам ВСУ

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВС России наносят удары по военной инфраструктуре Украины, начиная с аэродромов и заканчивая полигонами, на которых могут тренироваться западные наемники, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, законными целями также считаются украинские заводы ВПК.

Мы бьем по военной инфраструктуре Украины, начиная с аэродромов и заканчивая полигонами, на которых тренируются западные наемники, — сказал Журавлев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России потопили средний разведывательный корабль «Симферополь», принадлежащий Военно-морским силам Украины. Это произошло в устье реки Дуная. Поразить цель удалось с помощью безэкипажного катера (БЭК).

До этого Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Министерства обороны России. Расчеты центра «Рубикон» ликвидировали судно на расстоянии 72 километров от побережья Крыма. Для нанесения удара применялся боеприпас «Ланцет».

Россия
депутаты
Алексей Журавлев
ВС РФ
Украина
