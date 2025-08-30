День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 20:29

Хинштейн: 17 тысяч жителей остались без света из-за удара ВСУ под Курском

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Около 17 тысяч потребителей в приграничье Курской области остались без света из-за удара ВСУ по оборудованию подстанции в Рыльском районе, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, электроснабжение оказалось нарушено в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.

Под ударом врага Рыльский район. В результате обстрела города Рыльска перебит провод электроподстанции «Рыльск 110 кВ». Нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей), — написал Хинштейн.

Глава региона добавил, что профильные службы делают все возможное, чтобы возобновить подачу электричества в ближайшее время. По его словам, также в результате атаки был поврежден фасад и остекление двухэтажного МКД и хозпостройки в хуторе Фонов. Резюмируя, Хинштейн призвал местных жителей не терять бдительности и соблюдать меры предосторожности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотники ВСУ дважды атаковали промышленное предприятие в поселке Северный. По его словам, в результате ударов загорелись автобус и грузовик. Также была повреждена техника предприятия.

Россия
Курская область
Александр Хинштейн
атаки ВСУ
удары
электричество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чиновник купил дешевый компьютер по цене дорогого за бюджетные деньги
Стало известно решение Петербурга о введении «сухого закона»
Врач раскрыла неожиданный эффект кваса
Минобороны утвердило проект оборонного бюджета на 2026–2028 годы
Зеленский попросил Моди передать России «сигнал» на ШОС
«Приеду в Киев на тракторе пахать»: Лукашенко — 71. Топ-фраз президента
При ударе Израиля по Сане погибли 10 министров правительства хуситов
Суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жилье цыганам
Хинштейн: 17 тысяч жителей остались без света из-за удара ВСУ под Курском
WBO заставила Усика доказать травму спины после видео с танцами
Азиатский город побил вековой рекорд по жаре
Трамп отменил поездку в Индию после пошлинных «наказаний»
Лиса чуть не попала под колеса Ferrari во время «Формулы-1»
Эксперт раскрыл, как конфликт на Украине выявил слабые стороны США
Раскрыта схема израильской разведки по устранению военных в Иране
Кубань полыхает после атаки, дочь Горбачева шикует за границей: что дальше
ВСУ провели несколько атак на одно российское предприятие
Гордон Рамзи рассказал о борьбе с раком кожи и показал фото после операции
Разработчик ракеты «Фламинго» попал под прицел НАБУ
Соратники Парубия рассказали, чем он был опасен для руководства Украины
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.