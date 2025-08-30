Хинштейн: 17 тысяч жителей остались без света из-за удара ВСУ под Курском

Около 17 тысяч потребителей в приграничье Курской области остались без света из-за удара ВСУ по оборудованию подстанции в Рыльском районе, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, электроснабжение оказалось нарушено в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.

Под ударом врага Рыльский район. В результате обстрела города Рыльска перебит провод электроподстанции «Рыльск 110 кВ». Нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции (это порядка 17,1 тыс. потребителей), — написал Хинштейн.

Глава региона добавил, что профильные службы делают все возможное, чтобы возобновить подачу электричества в ближайшее время. По его словам, также в результате атаки был поврежден фасад и остекление двухэтажного МКД и хозпостройки в хуторе Фонов. Резюмируя, Хинштейн призвал местных жителей не терять бдительности и соблюдать меры предосторожности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотники ВСУ дважды атаковали промышленное предприятие в поселке Северный. По его словам, в результате ударов загорелись автобус и грузовик. Также была повреждена техника предприятия.