30 августа 2025 в 19:56

ВСУ провели несколько атак на одно российское предприятие

Гладков: беспилотники ВСУ дважды атаковали предприятие в Белгородском районе

Фото: Социальные сети

Беспилотники ВСУ дважды атаковали промышленное предприятие в поселке Северный Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате ударов загорелись автобус и грузовик. Также была повреждена техника предприятия.

В поселке Северный беспилотники дважды ударили по промышленному предприятию, вследствие чего произошло возгорание автобуса и грузового автомобиля, которое ликвидировали сотрудники МЧС. Повреждена техника предприятия, — написал Гладков.

Он также отметил, что в этом же районе беспилотник ударил по частному дому в селе Отрадное. Ударом пробило крышу, выбило окна и посекло несколько зданий. Такая же атака была зафиксирована в поселке Октябрьский.

Ранее Гладков сообщал, что в результате детонации украинского беспилотника серьезно пострадали мужчина и трехлетний мальчик в селе Смородино Грайворонского округа. Глава поселения оперативно доставил пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. У пациентов диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения.

