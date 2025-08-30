Трехлетний мальчик получил страшные травмы из-за детонации дрона ВСУ

Мужчина и трехлетний мальчик получили серьезные ранения в результате детонации украинского беспилотника в Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла в селе Смородино Грайворонского округа.

В селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребенок, — подчеркнул губернатор.

Глава поселения оперативно доставил пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. У пациентов диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения. После оказания необходимой помощи их переведут в медицинские учреждения Белгорода, резюмировал Гладков.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО за четыре часа уничтожили 20 украинских БПЛА над Республикой Крым и Смоленской областью. Атака была отбита 30 августа в период с 07:00 до 11:00 мск. 18 дронов ликвидировали над полуостровом и еще два — над территорией Смоленщины.