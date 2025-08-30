День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 11:50

Трехлетний мальчик получил страшные травмы из-за детонации дрона ВСУ

Гладков: мужчина и ребенок пострадали из-за детонации дрона ВСУ под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина и трехлетний мальчик получили серьезные ранения в результате детонации украинского беспилотника в Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла в селе Смородино Грайворонского округа.

В селе Смородино Грайворонского округа в результате детонации дрона ВСУ ранены два мирных жителя, в том числе ребенок, — подчеркнул губернатор.

Глава поселения оперативно доставил пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. У пациентов диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения. После оказания необходимой помощи их переведут в медицинские учреждения Белгорода, резюмировал Гладков.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО за четыре часа уничтожили 20 украинских БПЛА над Республикой Крым и Смоленской областью. Атака была отбита 30 августа в период с 07:00 до 11:00 мск. 18 дронов ликвидировали над полуостровом и еще два — над территорией Смоленщины.

беспилотники
ВСУ
Белгородская область
пострадавшие
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Авиакомпании обязали сохранять пассажирам обратные билеты при опозданиях
Забудьте о варенье! Этот джем из груши и имбиря взорвет вкусовые рецепторы
Экзотический отдых обернулся для россиянки кошмаром и трехмесячной болезнью
Франция обсудит со странами Евросоюза «план истощения ресурсов» России
Россиянам объяснили, как мошенники пытаются обойти закон о дропперах
В Часове Яре заметили поляков и чернокожих
Лето закончилось, идут холода: прогноз погоды в Москве в начале сентября
Хакеры атаковали известное немецкое издание
«Упорно ползет на кладбище»: Европу предостерегли от удара по России
Стало известно, как на самом деле Елизавета II относилась к выходу из ЕС
«Слишком много знал»: депутат назвал вероятные причины убийства Парубия
Зеленский подтвердил смерть экс-спикера Рады
Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно
Появилось предполагаемое фото стрелка, который убил Парубия
Появились подробности убийства экс-председателя Верховной рады
Как приготовить соус сациви в домашних условиях: классический рецепт
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Тайные эксперименты на Украине заинтересовали США
Готовим маринованные кабачки на зиму: очень простая и вкусная закуска
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки
Общество

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.