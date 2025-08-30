Над Крымом и Смоленщиной сбили 20 беспилотников за четыре часа

Над Крымом и Смоленщиной сбили 20 беспилотников за четыре часа

Дежурные средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 20 украинских беспилотников над Республикой Крым и Смоленской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По информации ведомства, атака с воздуха была отбита 30 августа в период с 7:00 до 11:00 по московскому времени.

В период с 7:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в ведомстве.

18 дронов были ликвидированы над полуостровом, и еще два — над территорией Смоленщины. Сведений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях на земле в результате атаки не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 августа ВСУ атаковали дронами сразу 10 российских регионов. 30 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, еще 15 — над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — над Кубанью. Пять беспилотников были уничтожены над Брянской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Смоленской, Калужской и Тверской, по одному — над Тульской и Курской областями.