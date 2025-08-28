«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ

Атаки на военные объекты Вооруженных сил Украины создают потенциал для наступления российской армии в зоне проведения СВО, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Кроме того, по его словам, подобные удары вызывают недовольство у украинцев, что может привести к свержению власти в Киеве.

Наши удары по военным и энергетическим объектам несут в себе огромный заряд. Во-первых, это потенциал для наших войск наступать и вести боевые действия. Во-вторых, это паника в редакции. Когда мы разрушаем эти объекты, начинают работать социальные сети и блогеры, и все население Украины узнает об этом. Украинцы в последнее время очень чувствительно относятся к этим ударам и выражают свое недовольство центральной власти, которое создает предпосылки для уничтожения киевского режима, — сказал Матвийчук.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска нанесли массированный ночной удар по военным и энергетическим объектам, а также железнодорожным узлам на Украине, по которым осуществляются поставки оружия. По данным канала, целями масштабного удара стали ключевые оборонные предприятия Киева. Минобороны России не комментировало эту информацию.