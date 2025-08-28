День знаний — 2025
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ

Военэксперт Матвийчук: атаки на объекты ВСУ создают потенциал для наступления РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атаки на военные объекты Вооруженных сил Украины создают потенциал для наступления российской армии в зоне проведения СВО, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Кроме того, по его словам, подобные удары вызывают недовольство у украинцев, что может привести к свержению власти в Киеве.

Наши удары по военным и энергетическим объектам несут в себе огромный заряд. Во-первых, это потенциал для наших войск наступать и вести боевые действия. Во-вторых, это паника в редакции. Когда мы разрушаем эти объекты, начинают работать социальные сети и блогеры, и все население Украины узнает об этом. Украинцы в последнее время очень чувствительно относятся к этим ударам и выражают свое недовольство центральной власти, которое создает предпосылки для уничтожения киевского режима, — сказал Матвийчук.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска нанесли массированный ночной удар по военным и энергетическим объектам, а также железнодорожным узлам на Украине, по которым осуществляются поставки оружия. По данным канала, целями масштабного удара стали ключевые оборонные предприятия Киева. Минобороны России не комментировало эту информацию.

ВСУ
СВО
ВС РФ
Украина
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
