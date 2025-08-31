SHOT: серия взрывов прогремела под Ростовом-на-Дону SHOT: жители Ростовской области сообщили о серии взрывов в Миллерово

Telegram-канал SHOT сообщил, что в городе Миллерово Ростовской области произошла серия взрывов, связанная с работой системы противовоздушной обороны. По предварительным данным канала, военные силы отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Очевидцы в беседе с SHOT рассказали, что инцидент произошел в нескольких районах города. Как уточнил канал, речь идет о пяти мощных хлопках.

В настоящее время информация о возможных пострадавших или разрушениях отсутствует. Соответствующие службы проверяют обстановку в городе и прилегающих территориях.

Ранее в селе Великие Копани Херсонской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в котором находился депутат совета Алешкинского муниципального округа Алексей Зоголь. В результате сброса боеприпаса машина загорелась, но депутат выжил и был госпитализирован.

До этого ВСУ атаковали территорию Брянской области, в результате чего пострадали три человека. Губернатор региона Александр Богомаз проинформировал, что один из мирных жителей в момент удара был за рулем.