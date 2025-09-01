SHOT сообщил о взрывах под Краснодаром SHOT: серия из пяти взрывов раздалась в Краснодарском крае

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Северском районе Краснодарского края произошла серия взрывов, связанная с работой систем противовоздушной обороны. По предварительной информации канала, военные отражали атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT со ссылкой на местных жителей добавил, что речь идет о многочисленных хлопках и ярких вспышках в небе. Согласно данным канала, всего было зафиксировано не менее пяти взрывов. SHOT указал, что всего сбито три беспилотных летательных аппарата украинской армии.

В настоящее время информация о возможных разрушениях или пострадавших среди местного населения уточняется. Компетентные органы проводят проверку на месте возможных падений обломков сбитых беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских БПЛА над Крымом и в акватории Черного моря. В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что семь из них уничтожили в небе над полуостровом.

До этого средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Никто в результате происшествия не пострадал.