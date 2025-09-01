День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 00:52

SHOT сообщил о взрывах под Краснодаром

SHOT: серия из пяти взрывов раздалась в Краснодарском крае

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Северском районе Краснодарского края произошла серия взрывов, связанная с работой систем противовоздушной обороны. По предварительной информации канала, военные отражали атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT со ссылкой на местных жителей добавил, что речь идет о многочисленных хлопках и ярких вспышках в небе. Согласно данным канала, всего было зафиксировано не менее пяти взрывов. SHOT указал, что всего сбито три беспилотных летательных аппарата украинской армии.

В настоящее время информация о возможных разрушениях или пострадавших среди местного населения уточняется. Компетентные органы проводят проверку на месте возможных падений обломков сбитых беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 32 украинских БПЛА над Крымом и в акватории Черного моря. В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что семь из них уничтожили в небе над полуостровом.

До этого средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Никто в результате происшествия не пострадал.

ВСУ
Краснодарский край
атаки
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«В добрый путь!»: Путин обратился к россиянам в День знаний
В РФПИ пошутили про мнимую «изоляцию» России
«На границе неспокойно»: Захарова высмеяла решение Литвы развести болото
Предположительного убийцу «коменданта Майдана» задержали
Российские силы сбили 25 беспилотников за три часа
В Израиле озвучили, что хотят сделать с Гретой Тунберг
SHOT сообщил о взрывах под Краснодаром
Фекла Свекольница: народные приметы и запреты на 1 сентября
Евросоюз намерен опустошать свой бюджет ради Киева
Волонтеры три месяца безуспешно собирают деньги на машину для ВСУ
Самолеты перестали взмывать над одним из регионов РФ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 сентября 2025 года
Фото смеющихся Лукашенко и Алиева оценили одним словом
Стало известно, когда европейские лидеры встретятся в Париже ради Украины
Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама попал в аварию в Москве
«Четкая дорожная карта»: у ЕС есть план отправки военных на Украину
США попытались пригрозить России на Совбезе ООН
«Готовьтесь к блэкауту»: в Раде предсказали украинцам тяжелую зиму
Удаленный с поля в матче РПЛ колумбийский нападающий готов покинуть лигу
Российские средства ПВО сбили 32 дрона над Крымом и Черным морем
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.