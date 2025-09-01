День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 09:27

Перепуганный боец ВСУ открыл огонь и сорвал мирные планы сослуживцев

Снайпер с позывным Морячок: боец ВСУ помешал старикам-сослуживцам сдаться в плен

ВС Украины ВС Украины Фото: Juan MorGlobal Look Press Press Agency/

Охваченный паникой военнослужащий ВСУ открыл огонь и сорвал попытку своих сослуживцев сдаться в плен, рассказал снайпер 57-й бригады группировки «Восток» с позывным Морячок. В беседе с РИА Новости он отметил, что большинство из них были мужчины пожилого возраста. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Были мобилизованные у них, в основном старики, потому что нехватка народа у них. Они пытались сдаться, но, когда к ним уже начали плотно подходить, они начали стрелять. Кто-то один испугался и создал панику всем, — сказал Морячок.

До этого бойцы ВСУ атаковали несколькими FPV-дронами сослуживца, который пытался сдаться в плен ВС РФ. На опубликованных кадрах можно увидеть, как изможденный и полураздетый мужчина с поднятым импровизированным белым флагом идет около железной дороги. В результате удара он погиб.

До этого командир с позывным Гулаха рассказал, что грузинские наемники при встрече с российскими десантниками в зоне спецоперации избегают прямого стрелкового боя и стараются быстрее убежать. По его словам, наемники участвуют в конфликте за деньги и умирать им не хочется.

ВСУ
ВС РФ
политика
фронт
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились первые фото подозреваемого в убийстве Парубия
Биолог рассказала, чем опасны царапины кошек
США толкают Европу к конфронтации с Индией
Песков объяснил появление китайских номеров на машине Путина в КНР
Путин поздравил Мирзиеева по случаю Дня независимости Узбекистана
Переживший инсульт актер Белоголовцев расстался с женой спустя 35 лет брака
Назван председатель ШОС на 2026 год
Синоптик рассказал, каким будет сентябрь в разных регионах России
Песков рассказал о переговорах Путина с Моди в Aurus
Перепуганный боец ВСУ открыл огонь и сорвал мирные планы сослуживцев
В отеле Анапы произошло массовое отравление детей
«Пытался сдаться, но убили свои»: военкор показал драматичные кадры с СВО
Страны ШОС создадут собственный банк
Моди опубликовал фотографию с Путиным
Названы регионы с самой большой и маленькой пенсиями
Москвичам рассказали, как долго продлится в столице бабье лето
ШОС не упомянула Украину в Тяньцзиньской декларации
Подпавший под европейские санкции китайский банк прекратил расчеты с РФ
«Всегда содержательные»: премьер Индии высоко оценил разговоры с Путиным
Путин анонсировал встречу премьер-министров стран ШОС в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.