Охваченный паникой военнослужащий ВСУ открыл огонь и сорвал попытку своих сослуживцев сдаться в плен, рассказал снайпер 57-й бригады группировки «Восток» с позывным Морячок. В беседе с РИА Новости он отметил, что большинство из них были мужчины пожилого возраста. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Были мобилизованные у них, в основном старики, потому что нехватка народа у них. Они пытались сдаться, но, когда к ним уже начали плотно подходить, они начали стрелять. Кто-то один испугался и создал панику всем, — сказал Морячок.

До этого бойцы ВСУ атаковали несколькими FPV-дронами сослуживца, который пытался сдаться в плен ВС РФ. На опубликованных кадрах можно увидеть, как изможденный и полураздетый мужчина с поднятым импровизированным белым флагом идет около железной дороги. В результате удара он погиб.

До этого командир с позывным Гулаха рассказал, что грузинские наемники при встрече с российскими десантниками в зоне спецоперации избегают прямого стрелкового боя и стараются быстрее убежать. По его словам, наемники участвуют в конфликте за деньги и умирать им не хочется.